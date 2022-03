Ibai confiesa que rechazó una oferta millonaria para promocionar NFTs

Los NFTs están en boca de todos. Junto a las criptomonedas se han convertido en uno de los temas de conversación en redes sociales y foros. Diversos streamers y creadores de contenido no han dudado en subirse al carro de los NFTs, poniendo a la venta sus propios productos y generando por el camino todo tipo de opiniones.

Durante el último podcast de Jordi Wild, Ibai habló sin ningún tipo de pudor de este nuevo mercado que ha surgido. Jordi señaló que xQc, uno de los streamers más importantes a nivel mundial, rechazó la oferta de poder ganar un millón de dólares (posiblemente al mes) por promocionar NFTs. Según el creador de contenido, no considera que este tipo de arte pueda tener el mismo valor que un cuadro o cualquier otra obra.

¿Qué opina Ibai al respecto? El Gigante Noble aseguró que no entiende muy bien el concepto de NFT, "no termino de entenderlo, no termino de saber cómo funcionan y no termino de verle la utilidad más allá de gente intentando generar más dinero". Por otra parte, Ibai señaló que no cree en la parte de diseñadores y el arte que esconden los NFT.

Una de las anécdotas llegó cuando Ibai contó a Jordi cómo su equipo de eSports, KOI, había rechazado una oferta millonaria por promocionar NFT. "Yo estaba en la parte del no, Gerard estaba más en la parte del sí", comentaba, añadiendo que Piqué respetó la decisión de Ibai con aquello con lo que no se siente cómodo. "Cuando la oferta es real, la gente tiene que entender que te tiembla la mano, aunque sea algo que no me gusta. "Es que es un millón en 7 minutos"; pero me encanta ver a gente como xQc que dice no"; añadía.

Willyrex, streamer de sobra conocido en nuestro país ha sido muy criticado en redes sociales por promocionar a bombo y platillo sus NFTs en redes sociales; pero en especial por alabar de forma persistente este tipo de arte que engloba también a la tecnología.