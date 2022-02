Call of Duty confirma cuál será el nuevo videojuego de 2022 y los importantes cambios para Warzone

Vuelven los cambios y sorpresas a Call of Duty. Tras dos entregas que han sabido a poco para los fans de la franquicia, Activision ya ha desvelado sus planes Call of Duty en 2022. Después de la reciente compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft, la empresa ha compartido sus primeros detalles para la que es una saga millonaria año a año.

Las novedades, a pesar de escuetas, ha despertado el hype por parte de la comunidad. Y no es para menos si tenemos en cuenta que Infinity Ward, el estudio más querido por los fans de la marca, volverá a coger las riendas de la saga. Tal y como han confirmado en un tweet, Call of Duty 2022 estará desarrollado no sólo por Infinity Ward, sino que además se tratará de una secuela directa del juego visto en 2019.

Modern Warfare puso el género patas arriba con un reboot que sembró críticas muy positivas tanto entre los fans veteranos, los recién llegados así como los medios. Además, Activision ha confirmado también una de las noticias más esperadas, un cambio de motor. Tenemos que remontarnos hasta 2019 cuando la marca sufría un importante cambio en este aspecto y cuyos resultados fueron espectaculares.

La saga principal de la franquicia no será la única que recibirá novedades. Warzone, el exitoso battle royale también se beneficiará de los cambios que se llevarán a cabo en la IP. En el mensaje de Twitter, la cuenta de Call of Duty confirmaba que 'el battle royale recibirá una evolución masiva, con un espacio de juego completamente nuevo y un nuevo modo sandbox'; por supuesto también apoyado por el nuevo motor gráfico.

Queda esperar a lo largo de 2022 para conocer más detalles sobre la implementación del engine, así como la ambientación escogida para la secuela de Modern Warfare.