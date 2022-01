¿Seguirá Call of Duty en PlayStation tras la compra de Activision Blizzard? El jefe de Xbox responde

Los últimos días han estado cargados de novedades al respecto de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Después de todo, se trata de un gran cambio en lo que respecta a la actualidad de los videojuegos y, con ello, a las novedades que están por llegar en el futuro. Esto preocupa mucho a los jugadores y, sin embargo, desde Microsoft quiere calmar el nerviosismo de los jugadores.

Así es que, mientras que Sony tiene claro lo que espera recibir con este nuevo acuerdo, Phil Spencer ha decidido mandar un mensaje claro a los jugadores. Y es que, si pensamos en las licencias más potentes de Activision y que más jugadores tiene de PlayStation es, sin lugar a dudas, Call of Duty. Entonces, ¿tendremos más CoD en PlayStation? Según ha confirmado Phil Spencer en sus redes sociales, podemos esperar que sí.

Tal y como ha indicado el jefe de Xbox, la compañía tiene intención de respetar todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y su deseo es el de mantener Call of Duty en PlayStation. Afirma que Sony es una parte importante de su industria y valoran la relación. Por ello, los jugadores pueden estar tranquilos puesto que el juego que más esperan estará disponible.

Por supuesto, tendremos que esperar para comprobar cuáles son los próximos movimientos de la compañía. Mientras tanto recordamos a todos los jugadores que pueden seguir disfrutando de las propuestas presentes en Call of Duty Vanguard, obra que está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Y que, por supuesto, tiene su conexión directa con el battle royale Call of Duty Warzone.