¿’Call of Duty’ en Nintendo Switch? Phil Spencer, jefe de Xbox, desea que esto sea posible

La adquisición de Activision por parte de Xbox trae cola desde principios de este año. Después de todo, llevan meses presentándose todo tipo de problemas y elementos que impiden que la compra acabe por llevarse a cabo. Sin embargo, eso no impide que el alto cargo de Xbox, Phil Spencer, siga mostrando su interés en la propuesta, hasta el punto de que habla de una de las licencias estrellas de esta compañía.

‘Call of Duty’ es uno de los juegos más destacados de Activision y, si bien son muchos los que temían perder la obra en PlayStation, Xbox siempre ha mostrado su interés en mantener el juego en la plataforma de Sony. De hecho, tan ambiciosos son sus planes que ha detallado otra plataforma en la que quiere cumplir el sueño de llevar el juego y esta no podía ser otra que la consola híbrida de Nintendo. Sin embargo, ¿por qué ve esto como un buen plan?

Call of Duty Modern Warfare 2 | Activision

Tal y como explica Phil Spencer en su última entrevista, esta idea le suena prometedora porque le gusta tratar a ‘Call of Duty’ como a ‘Minecraft’, la exitosa entrega de Mojang. En sus declaraciones, realiza la siguiente confirmación “Call of Duty estará disponible en PlayStation. Me encantaría verlo en Switch, me encantaría ver el juego funcionando en muchas pantallas diferentes. Nuestra intención es tratar a Call of Duty como a Minecraft”.

Sin duda, se trata de una buena noticia para todos los jugadores. Sobre todo, si tenemos en cuenta que esto abre muchas más oportunidades y posibilidades para los jugadores. Se trata de una propuesta que garantizaría que todos los jugadores puedan disfrutar al máximo nivel de esta experiencia. Así es que estaremos esperando para comprobar si finalmente la compañía logra hacerse con la compra de Activision así como implementar estos interesantes planes de futuro.