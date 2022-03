'Call of Duty: Warzone' confirma su lanzamiento en móviles y primeros detalles

Hace unas semanas, saltaba a la palestra el rumor de una posible llegada de 'Warzone' a dispositivos móviles. Hace escasos minutos, ha confirmado la noticia: 'Call of Duty: Warzone' aterrizará en smartphones, tanto Android como iOS, y dejando los primeros detalles oficiales.

Son varios los estudios que están trabajando en esta adaptación del battle royale más popular por el momento, con permiso de 'Fortnite'. Solid State, Beenox, Digital Legends y Demoware son las empresas encargadas de buscar personal para el desarrollo del título que, por ahora, no ha confirmado fecha de lanzamiento.

Entre los primeros detalles oficiales de 'Warzone' para móviles encontramos varios datos cuanto menos interesantes. Uno de ellos está relacionado con su engine, que en palabras de Activision, contará con un motor y tecnología de vanguardia "diseñada para entretener a los jugadores durante muchos años".

Call of Duty Warzone | Activision

No será una adaptación 'del montón'. 'Warzone' para móviles será una experiencia AAA "totalmetne nueva que llevará la acción emocionante, fluida y a gran escala de Call of Duty: Warzone a los jugadores"; destacan desde la publicación realizada en el blog de 'Call of Duty'.