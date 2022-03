‘Call of Duty’ podría llegar a Nintendo Switch con un juego remasterizado según rumores

Los juegos del género shooter, igual que el género battle royale, ha sido uno de los que más ha crecido dentro de todo tipo de plataformas de videojuegos. Este género nos ha dado grandes franquicias como 'Doom', 'Overwatch' o 'Destiny', entre otros, además de la franquicia más identificable dentro del mismo ‘Call of Duty’.

Si bien esta saga de videojuegos siempre está en tendencia, un reciente rumor está alarmando a todo los jugadores. Un filtrador ha mencionado que uno de los juegos de ‘Call of Duty’ llegaría en formato remasterizado a la consola híbrida de Nintendo, siendo el primer juego de la franquicia en llegar a la consola.

La llegada de Call of Duty a Nintendo Switch

El rumor de la llegada de 'Call of Duty' a la consola híbrida de Nintendo llega de la mano de otro en el cual se menciona que la compañía quiere remasterizar varios títulos de años anteriores. El título en cuestión que llegaría a Switch sería ‘Call of Duty Modern Warfare’ sin embargo todo se trata de una suposición.

Si bien todavía no hay nada confirmado, no es la primera vez que se habla del debut de Call of Duty en Nintendo Switch. Tanto como para la consola Nintendo Wii como su sucesora, Nintendo Wii U, tuvieron en sus catálogos juegos de esta popular franquicia por lo que no sería extraño que volviera a ocurrir.

A pesar de que hay que esperar que Activision lo haga oficial, muchos están recordando las palabras de Brad Smith cuando Microsoft compró el estudio. El presidente de la compañía aseguró que los juegos de ‘Call of Duty’ seguirán estando disponibles en otras plataformas y que incluso le gustaría llevarlos a Nintendo.