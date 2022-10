Carreras y simulación entre los juegos gratis de este fin de semana

Queda muy poco para el Halloween se encuentre entre nosotros y, por ello, es el momento perfecto para disfrutar de todo tipo de videojuegos. No solo tenemos el anuncio de ‘Silent Hill’ y algunas obras, sino que también tenemos para nosotros todo un fin de semana de juegos gratuitos. Con intención de que puedas disfrutar al máximo de la propuesta, vamos a compartir contigo todos los juegos que puedes disfrutar gratis.

Evoland Legendary Edition y Fallout 3 (Epic Games Store)

Epic Games Store es una de las tiendas que más nos quiere sorprender. Esta semana no solo nos trae un título ideal para los amantes de los RPG clásicos, sino que también nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de la experiencia de ‘Fallout’. Así es que no lo dudes y descubre la experiencia de forma totalmente gratuita.

F1 22 (PC y consolas)

No te pierdas el Mundial de la Fórmula 1 con una de las propuestas más interesantes. Descubre el mundo de la competición y este asombroso deporte que sigue liderando la competición. De este modo tendrás una oportunidad única para descubrir el mundo de la Fórmula 1 tanto en PC como en consolas.

Journey to the Savage Planet | 505 Games

Journey to the Savage Planet y Rogue Lords (Xbox)

No pierdas la oportunidad de descubrir el mundo de los videojuegos totalmente gratis en Xbox. Una colorida aventura con ‘Journey to the Savage Planet’ con una experiencia fantástica mientras que ‘Rogue Lords’ se ha propuesto una experiencia un poco más oscura y con diseños más llamativos.