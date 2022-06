La ciencia desvela cuál es el videojuego más difícil jamás creado

Con el paso de los años, la tecnología nos va sorprendiendo para conseguir que los juegos se conviertan en productos cada vez más realistas. Sin embargo, esto no acaba aquí, sino que poco a poco los juegos de mesa se han ido sumando a la propuesta, haciendo que sea más asequible para los jugadores disfrutar de estas propuestas. De este modo tenemos increíbles posibilidades como jugar al ajedrez con jugadores de todo el mundo.

Sin embargo, hay ocasiones en las que estos juegos de mesa son un auténtico reto. Esto se debe a que contamos con unas reglas enrevesadas en las que, muchas veces, podemos llegar a necesitar todo un día para poder comprenderlas realmente. Y si bien la experiencia de juego acaba siendo satisfactoria, eso no quita que comprender el funcionamiento de la partida pueda ser todo un reto de principio a fin, al menos durante las primeras partidas de contacto.

¿Cuál es el juego más difícil según la ciencia?

Teniendo estos puntos en cuenta, es el momento de que todos los jugadores se planteen hasta qué punto la dificultad de un juego es real. Muchos han hablado de la dificultad de títulos de From Software, exactamente de ‘Dark Souls’. Sin embargo, para la ciencia esta no es la obra más compleja, sino que apunta a otro título completamente diferente e inesperado. Y es que para la ciencia, no hay juego más complejo que ‘Magic: The Gathering’.

Se trata de un juego que no solo se ha limitado a los juegos de mesa, sino que también ha dado el salto a los videojuegos. Sin embargo, debes saber que tanto su historia como en sí los personajes se desarrollaron en en año 1993, momento en el que Richard Garfield creó el juego de cartas para dos o más jugadores quienes deben representar la partida entre dos magos.

Magic The Gathering: Arena | Digital Games Studio

De este modo, los jugadores tendrán que ir invocando criaturas, hechizos, artefactos e incluso tierras. Todo con la misión de poder derrotar a los oponentes mediante un mazo de 60 cartas que ellos mismos han creado. Sin embargo, sus reglas no son accesibles para todo el mundo, tal y como la ciencia ha evaluado.

Un juego cuyas reglas no son aptas para todos

Tal y como explican en el estudio de MIT Technology, debido a lo complejas que son sus reglas así como la enorme cantidad de cartas que hay con sus particularidades, se determinó que este es el juego más complejo del mundo. No solo eso, sino que incluso resulta muy complicado llegar a desarrollarlo para ajustarlo a móviles y ordenadores debido a sus reglas.

Tanto por su lenguaje, por la cantidad de normas así como por cada una de las características de los personajes, se trata de uno de los títulos más complejos hasta la fecha. Así es que estamos, literalmente, ante uno de los juegos más complicados hasta la fecha, tanto a la hora de aprender a jugar como a la hora de dominar sus normas y estilos de juego.