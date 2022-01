Cinco consejos básicos que deberías saber antes de jugar Leyendas Pokémon Arceus

Leyendas Pokémon Arceus está llamado a ser una verdadera revolución para la saga. La marca pedía a gritos un cambio desde hace años. Game Freak ha tomado nota de todas las peticiones de la comunidad fan en este tiempo, ofreciendo una aventura colosal, la más ambiciosa hasta la fecha. Con Leyendas Pokémon Arceus nos olvidamos del planteamiento clásico de los títulos más actuales, tomando como referente nada más y nada menos que Breath of the Wild.

Dicho esto, y a escasas horas de su lanzamiento en Nintendo Switch, echemos un vistazo cinco consejos que te facilitarán el inicio en Leyendas Pokémon Arceus; destacando los cambios más importantes. Y no hablamos de simples modificaciones, sino enfoques tan distintos que podrían cambiar la marca para siempre.

Una revolución en la saga

Comenzamos por dos de los cambios más destacados e importantes: la caza y el combate. Capturar Pokémon no se parece en nada a lo visto hasta la fecha en la saga. Ahora la caza de las criaturas se hace en tiempo real, uno de los sueños para millones de jugadores. Y no sólo eso, no tendremos que enfrentarnos al Pokémon en cuestión. Lanza tu pokéball y reza para que sea capturado. El combate, por su parte, también ha sufrido importantes cambios. Los enfrentamientos han ganado en agilidad, permitiendo a las criaturas realizar hasta varios ataques en el mismo turno.

Leyendas Pokémon: Arceus | Nintendo

El mundo que nos rodea nunca había sido tan importante como en Leyendas Pokémon Arceus. Tendremos rutas, bosques y cavernas para explorar, pero todo ello integrado de forma mucho más natural; aportando así una mayor inmersión al jugador. Además, los propios Pokémon reaccionarán al entorno que les rodea, destacando un comportamiento que los hará únicos. Y es que la región de Hisui en Leyendas Pokémon Arceus está repleta de todo tipo de sorpresas y secretos que invitan a su exploración.

El último de los aspectos a considerar que convierte a Leyendas Pokémon Arceus en una experiencia completamente nueva es la supervivencia. Será vital salir preparados al terreno con todo lo necesario para sobrevivir, ya sea tanto para nosotros como las criaturas que llevemos en el equipo. Game Freak no se ha andado con rodeos a la hora de elevar la dificultad de la aventura.