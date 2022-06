Cinco juegos que disfrutarás si te gusta 'Stranger Things'

Si hablamos de las series de más éxito de los últimos años, uno de los nombres que acude a nuestra mente es ‘Stranger Things’. La acción, el ambiente ochentero así como una trama oscura y repleta de misterio nos transporta a un mundo único y fascinante. Sin embargo, ¿alguna vez pensaste en vivir esta misma emoción dentro de los videojuegos? Estos cinco títulos son un claro ejemplo de ello.

‘Beyond Two Souls’ es uno de esos juegos cuya narrativa no podemos olvidar. Se trata de una experiencia llamativa en todos los aspectos, tanto por la mentalidad de su personaje, como por su transformación en base a nuestras decisiones. Esto trae consigo una gran carga emocional donde lo sobrenatural tiene un gran protagonismo.

‘Alan Wake’ es todo misterio y fascinación. Con una historia donde debemos investigar todas las pistas para dar con la verdad, nos encontramos con una historia cargada de giros de guión y cosas sorprendentes. ¿Crees que podrás encontrar la verdad tras la desaparición de tu esposa? Demuéstralo con este thriller.

Alan Wake Remastered | Remedy Entertainment

‘Thimbleweed Park’ es una de las aventuras que tienen ese sabor a clásico y, sin embargo, sigue resultando novedosa. En esta propuesta tenemos una aventura gráfica que comienza a las afueras de la ciudad cuyo nombre es el título del juego. En esta, dos detectives acudirán para descubrir el misterio tras un extraño asesinato. Y por supuesto, esto dará paso a todo tipo de situaciones extrañas.

¿Buscas un poco más de acción? Entonces ‘Prey’ es lo que estabas buscando. Se trata de un shooter en primera persona con elementos de juego de rol. Explora una estación espacial abandonada e investiga a una extraña raza alienígena, luchando contra esta y evitando que estos se descontrolen y acaben por atacar al mundo, acabando con la vida tal y como se le conoce.

‘Life is Strange’ cuenta con un fuerte componente narrativo donde Max se verá envuelta en una extraña historia cargada de elementos sobrenaturales. Con la capacidad de volver atrás en el tiempo para evitar terribles consecuencias, tendrás que tomar decisiones complejas que irán escribiendo la historia. Y es que no todos los finales tienen porqué ser felices, ¿verdad?