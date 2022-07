Cinco videojuegos ideales para disfrutar en verano con los amigos

El verano ya está aquí y con ello los días de calor y el buen tiempo. Sin embargo, hay ocasiones en las que las ganas de estar tumbados en la arena o al lado de la piscina no suena tan bien como disfrutar de unas buenas partidas junto a nuestros amigos. Sin embargo, es posible que no hayas encontrado los juegos que deseas para competir o jugar con ellos. A continuación te damos una serie de títulos que sin duda disfrutarás.

Empezamos con ‘Animal Crossing: New Horizons’, una de las propuestas más tranquilas. El exclusivo de Nintendo garantiza que todos los jugadores puedan tener su propia isla, personalizarla como deseen así como compartir experiencias con amigos. ¿Qué mejor forma que conectar con tus mejores amigos que con una experiencia tranquila que da la bienvenida al verano y a cada estación con buenas sensaciones?

Surcar los mares con ‘Sea of Thieves’ siempre es una buena idea, mucho más cuando el verano es tan sofocante que parece que no nos apetece hacer nada. Por ello, si quieres disfrutar de una experiencia sin igual, esta puede ser la mejor opción para ti. Descubre un mundo repleto de oportunidades y no te pierdas este título que si bien es divertido para jugar solo, no hay nada mejor que disfrutarlo en conjunto con amigos.

Overcooked 2 | Team 17

‘Overcooked 2’ es de esos juegos tan disparatados que, una vez los pruebas, no puedes dejar de jugar. Se trata de una obra arcade cooperativo que te pondrá a prueba de formas completamente nuevas y que es genial para disfrutar tanto con amigos como con familia, sobre todo porque se trata de una experiencia de partidas cortas que nos obligará a estar atentos todo el tiempo.

‘Among Us’ se convirtió en uno de los grandes fenómenos de los últimos años y parece que quiere mantenerse como tal. Con una misión clara de convertirnos en un impostor o incluso ser uno de los tripulantes, tendremos que conseguir sobrevivir o lograr eliminar a todos antes de que se acabe el tiempo o nos descubran. Un título que, sin duda, sabe cómo crear tensión entre todos los jugadores.

‘Fall Guys’ sigue siendo un completo éxito entre los jugadores y pretende mantenerse como tal en este tiempo. Después de todo, nos encontramos con un juego que no duda en poner a prueba la habilidad de todos los jugadores con niveles repletos de color, disparatadas propuestas y, sobre todo, partidas que poder personalizar para jugar con nuestros amigos tal y como queramos.