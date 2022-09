Cinco videojuegos perfectos para disfrutar en otoño

El otoño ya está aquí. El frío comienza a abrirse paso a la vez que las hojas en los árboles van adquiriendo tonos cada vez más marrones. Ha llegado el momento de ir cambiando esa ropa de verano por la de entretiempo, así como nos encontramos en el momento perfecto para sumergirnos en esta época del año junto a los videojuegos. ¿Quieres vivir de pleno el ambiente otoñal? Te presentamos cinco videojuegos que te harán vivir el otoño con nuevas sensaciones.

‘Alan Wake’ llegó en 2010 con un gran misterio por resolver. Tan pronto como los jugadores conocieron su historia así como vieron su ambientación, el juego se convirtió en un éxito rotundo. Su propuesta nos hace ponernos en la piel de Alan Wake, un escritor que busca consuelo en la ciudad de Bright Falls, a pesar de que lo único que encontrará allí será horror. Desde su viaje de inicio hasta el final de la obra, viviremos el otoño desde un aspecto tenebroso y frío.

El otoño no siempre tiene porqué resultar relajante, y ‘Resident Evil 4’ es un buen ejemplo de ello. A nuestro paso encontramos hojas moribundas, noches frías y espeluznantes criaturas. Nuestra misión nos llevará a tener que atravesar un pueblo infestado de zombis y situado en el centro de un bosque que se encuentra en las últimas etapas del otoño. Si bien su ambiente es frío y terrorífico, es capaz de mostrarnos ese toque más oscuro del otoño.

Alan Wake Remastered | Remedy Entertainment

‘Night in the Woods’ es una encantadora aventura que nos hace convertirnos en una gata negra que ha decidido dejar la universidad a la edad de 20 años. Tras tomar la decisión de abandonar, decide regresar a su ciudad natal para Halloween, invitándonos así a explorar no solo por la ciudad para conocer ese encanto otoñal, sino también descubrir los altos y bajos en la salud mental de nuestra protagonista.

‘The Vanishing of Ethan Carter’ es una de esas obras de terror que, a pesar de saber que te garantizará más de un susto, también es bonito. La obra sabe cómo mantener el equilibrio entre el romance y lo grotesco, presentando cada escena en un mundo donde el otoño ya ha llegado. Los árboles están a punto de perder sus hojas, la niebla cubre algunos de sus escenarios y los fantasmas nos harán sentir en pleno Halloween mientras tratamos de dar respuesta al gran misterio que da vida a nuestra historia.

‘The Last of Us’ no podía faltar en este recopilatorio. La obra de Naughty Dog sabe cómo representar cada una de las estaciones con todo lujo de detalles, siendo una de las que más destaca el otoño. Cuando vemos sus escenarios en pleno otoño, tenemos la sensación de que en sus campos en tonalidades amarillas e iluminados por los rayos del sol hay esperanza. No importa cuántos infectados nos rodeen, la obra tiene la capacidad única para hacer que vivamos el otoño como si estuviésemos dentro del juego.