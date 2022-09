Cinco videojuegos capaces de hacernos sentir invencibles

Los videojuegos tienen capacidades únicas. No solo son capaces de mejorar nuestro día con sus personajes, sino que también tienen el poder de hacernos conectar con el mundo o incluso con esos héroes que no se acobardan. No hay mejor sensación que cuando te puedes poner en la piel de un héroe poderoso, quien te transmite esa sensación de que no hay rival que pueda contigo. Si estás deseando sentir esa sensación, te recomendamos cinco videojuegos que te hacen sentir prácticamente invencible.

‘Devil May Cry’ es una de esas licencias que no solo nos fascina con su ambientación o demonios, sino con sus personajes. Dante, su protagonista más reconocido, nos demostraba que con su pistola podía acabar con cualquiera, aunque ningún ataque resultaba más satisfactorio que con su espada. Cada ataque y cada rival caído nos hace sentir que, con Dante de nuestro lado, no hay nada que temer.

‘Bayonetta’ es uno de esos personajes femeninos que no solo destaca por su carácter, sino por su gran poder. Esta es capaz de atacar con gran destreza utilizando sus pistolas o incluso ataques más directos con sus patadas; sin embargo, su ataque más temido siempre venía acompañado de las sombras. Si alguien ha tenido la capacidad de demostrarnos que no teme a nada ni nada, esa no es otra que Bayonetta.

God of War | Sony

La saga ‘Halo’ siempre ha tenido la capacidad de garantizar a los jugadores que el poder está a nuestro alcance. Todo tipo de armas, enemigos repartidos por el mapa y habilidades por descubrir. Enfundados en nuestro traje, es la hora de coger nuestra arma y disparar a todo aquel que se cruce en nuestro camino. ¿Quieres subir un poco más la dificultad? Entonces pon en marcha su modo multijugador y lánzate a la aventura contra otros jugadores.

‘God of War’ es una de esas sagas que, por muchas razones, no podemos olvidar. La obra nos presenta a Kratos, con un gran poder que, si emplea, es capaz de hacerle eliminar a cualquier dios. ¿Qué hay más satisfactorio que poder controlar a un personaje capaz de derrotar a los mismísimos dioses? Ponte en la piel del fantasma de Esparta y deja que todo tu poder se libere porque los dioses vienen a por ti.

Para acabar este recopilatorio, no podía faltar el nombre de ‘DOOM’. Imponentes demonios se cruzan en nuestro camino, pero no hay nada que temer. Tenemos las armas, tenemos el traje y, sobre todo, tenemos la música. Es una combinación tan efectiva que, inevitablemente, sentimos que no hay rival que pueda parar nuestro avance. Déjate llevar por su ritmo y acaba con todos los demonios del infierno; aunque cuidado, porque hasta el más poderoso debe mirar dos veces antes de actuar.