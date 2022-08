'God of War: Ragnarok' podría ser el culpable de varios retrasos de videojuegos a finales de año

Cuando una gran editora lanza un videojuego de un importante estudio y licencia, el sector de los videojuegos se paraliza en cierto sentido. El foco se centra en ese videojuego, llámese 'The Legend of Zelda', 'Final Fantasy', 'Super Mario', 'Pokémon', 'Uncharted', 'The Last of Us' o 'God of War'. Por ello, otros estudios adaptan su calendario de lanzamientos para evitar lanzar sus proyectos en fechas cercanas a estos monstruos… y eso es lo que está pasando.

Santa Monica lanzará el esperadísimo 'God of War: Ragnarok' el próximo 9 de noviembre en exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 5, fecha señalada en rojo por otros estudios. El periodista Tim Gettys ha señalado en el podcast de Kinda Funny, que ha estado en contacto con varios estudios que efectivamente moverán sus fechas de lanzamiento a causa de 'God of War'. "Estamos llegando al interesante punto en el que otros juegos tienen miedo de 'God of War: Ragnarok'”, reconoce.

Tim Gettys además apunta que ha recibido “llamadas con gente que me ha dicho cosas que me han sorprendido en el sentido de 'oye, nos estamos retirando de esto, estamos retrocediendo en esto, estamos dando a 'God of War' su espacio”.

'God of War Ragnarok' supondrá el punto y final de las aventuras de Kratos en la ambientación nórdica. Un paso que sin duda le ha sentado a las mil maravillas, tanto al personaje como por supuesto también a la franquicia, cosechando un éxito aún mayor del que ya gozaba.