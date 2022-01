Cinco videojuegos en los que nuestras decisiones morales tienen un gran impacto

Si por algo el género RPG se ha convertido en uno de los favoritos de muchos jugadores es gracias a la importancia de su trama y sus personajes. Los jugadores tienen la última palabra a la hora de tomar ciertas decisiones que, en ocasiones, pueden desembocar en una situación completamente inesperada. Otros géneros, con el paso del tiempo, también han abrazado esta característica de los RPG y la han incorporado a su fórmula con grandes resultados.

Grandes juegos, importantes decisiones

Las decisiones morales son un pilar a la hora de crear tensión narrativa, y en los últimos años encontramos claros ejemplos. Quantic Dream es uno de los estudios con más experiencia en este sentido . Detroit: Become Human, su más reciente proyecto, cuenta con todos los elementos necesarios para mantenernos pendientes de los personajes y del avance de la historia.

Dontnod es otro de esos estudios que se ha ganadouna fama más que considerable consiguiendo que los jugadores se sientan los verdaderos protagonistas del progreso de la historia y del desarrollo de personajes. Su saga Life is Strange es un claro ejemplo. Tal vez con una trama menos cruda que la de Detroit: Become Human, pero no por ello exenta de decisiones de peso.

The Dark Pictures: House of Ashes | Supermassive Games

Aunque Bioware dista mucho de encontrarse en su época dorada, los autores de Baldur’s Gate son los creadores de dos pesos pesados cuando hablamos de juegos con toma de decisiones. Star Wars KOTOR y Mass Effect son dos sagas imprescindibles para todo amante de los RPG. Hablamos de dos auténticas obras maestras que han marcado un antes y un después en la forma de entender el género, sin olvidar aspectos tan destacados como el jugable.

Drama, al más puro estilo serie de TV y buen rol. ¿Por qué no algo de terror para concluir la lista? Si lo tuyo es pasarlo mal, ya sea en solitario o en compañía, The Dark Pictures Anthology cumplirá sobradamente tus expectativas. Lo último de los autores de Until Dawn nos mete de lleno en historias en las que nuestras decisiones afectarán de lleno al destino del resto de personajes.