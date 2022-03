Consolas y facturas de la luz: cuánto consumen y cómo puedes ahorrar

La factura de la luz se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de muchos hogares en España. Después de todo, no es la primera vez que nos encontramos con que nuestra factura no deja de aumentar, aunque intentemos controlar el gasto. Esta situación, nos pese más o menos, no mejora si somos jugones y disfrutamos de largas horas de juego con nuestras consolas.

Con intención de que puedas conseguir que tu factura de la luz no sea tan dolorosa así como seguir disfrutando de las mejores sesiones de juego, compartimos contigo los puntos a tener en cuenta. Dentro de este artículo encontrarás información útil sobre cómo nos afecta en el consumo de la luz el uso de las consolas, cómo puede afectar la discriminación horaria así como algunos consejos para ahorrar en la factura y seguir jugando.

¿Cuál es la consola que más consume?

Debemos recordar que una consola de videojuegos tiene configuraciones que la hacen estar siempre lista para que nosotros podamos disfrutar de nuestro juego en cualquier momento. Ya sea con una opción portátil, con una opción para estar en modo reposo y activarse ante una pulsación de botón o, simplemente, con un ahorro de energía activo constante para no ser un gran problema en la factura de la luz.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, tal y como indican desde el portal EnergyUseCalculator, las consolas de videojuegos consumen alrededor de 90 vatios cuando se utiliza activamente para jugar. Eso sí, en caso de dejarla en modo reposo, esta tendrá un consumo de 1-2 vatios durante el modo de espera. A continuación detallamos el consumo de las consolas más exitosas entre los jugadores.

Nintendo Switch - 10-18 vatios

- 10-18 vatios PS4 - 90-150 vatios

- 90-150 vatios PS4 Pro - 75-160 vatios

- 75-160 vatios PS5 - 50-220 vatios

- 50-220 vatios Xbox One S - 35-90 vatios

- 35-90 vatios Xbox Series S - 25-100 vatios

- 25-100 vatios Xbox Series X - 45-220 vatios

Los tres períodos clave para tu factura eléctrica

Hay puntos que se deben tener en cuenta y que vendrán de maravilla para poder ahorrar en la factura. Actualmente contamos con tres franjas horarios que ayudan a que el consumo sea menor. Debemos tener claros los puntos en los que estas franjas tienen un impacto diferente en el precio. Por supuesto, la recomendación es que, siempre que sea posible, nuestras horas de juego estén establecidas en las horas de menor precio.

Hora Valle - Se trata de la opción más barata ya que se trata de un tramo que comprende entre las 00:00 y las 08:00 horas, donde se encuentra la menor demanda. A su vez, también cubre las 24 horas del fin de semana. El coste aproximado será de 0,11 €/kWh.

- Se trata de la opción más barata ya que se trata de un tramo que comprende entre las 00:00 y las 08:00 horas, donde se encuentra la menor demanda. A su vez, también cubre las 24 horas del fin de semana. El coste aproximado será de 0,11 €/kWh. Hora Llano - Cubre los tramos correspondientes a las 8:00 y las 10 horas, las 14:00 y las 18:00, y finalmente las 22:00 y las 00:00. El coste aproximado será de 0,15 €/kWh.

- Cubre los tramos correspondientes a las 8:00 y las 10 horas, las 14:00 y las 18:00, y finalmente las 22:00 y las 00:00. El coste aproximado será de 0,15 €/kWh. Hora Punta - Es la hora con mayor coste debido a la alta demanda y comprende entre las 10 hasta las 14 horas y de las 18:00 hasta las 22:00 horas. El coste aproximado será de 0,24 €/kWh.

Debido a los cambios en las facturas de la luz, así como los precios, debemos tener en cuenta que estos valores son orientativos. Por ello, es importante que tengas en cuenta los momentos clave en los que las franjas horarias nos ofrecen el menor precio para la factura así como las horas que estaremos jugando. Un equilibrio que nos ayudará a sentir que jugar no supone tanto problema.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz cuando jugamos

Dados estos datos orientativos, es importante tener a mano las formas en las que podemos ahorrar en la factura de la luz mientras jugamos. Y es que si bien los precios pueden oscilar dependiendo de las subidas y bajadas en el precio de la luz, realizar estos ajustes en nuestra forma de usar las consolas puede ayudarnos a disfrutar de las mejores sesiones de juego.

Apaga la consola cuando no la utilices

Las consolas cuentan con un modo “reposo” o “espera” que nos hace tener esta siempre disponible para cuando lo necesitemos. Y es que suena bien dar un simple toque al botón del mando para que se active la consola. Sin embargo, debes saber que para tu factura de la luz, esta no es tan buena idea. ¿Por qué? Porque la consola sigue consumiendo. Por ello, si no vas a utilizarla, lo mejor es que la apagues por completo para evitar este consumo inesperado.

Ten en cuenta tus franjas horarias

Si bien fijarse en las tarifas y sus franjas puede ser un punto a favor, también debemos tener en cuenta cuáles son nuestros hábitos de juego. Sabemos que las opciones más baratas son atractivas pero, si estas no se ajustan a tus horarios, de poco sirve que lo intentes. Por ello, busca esas franjas horarias que mejor se ajustan a tu horario y, en base a eso, elegir la tarifa que mejor se adapte a ti.

Activa el modo energía

Si bien esto puede limitar un poco la experiencia en lo que respecta a la configuración gráfica, acabarás por agradecer esta configuración cuando veas que tu factura de la luz no es tan elevada. Se trata de una opción que no va a impedir que disfrutes de tus juegos, sino que adaptará la consola para consumir lo mínimo.