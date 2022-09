Crea tu propio superhéroe en ‘Marvel World of Heroes’, el nuevo juego de los creadores de ‘Pokémon GO’

Niantic, autores de ‘Pokémon GO’, ha sorprendido durante el evento de Disney y Marvel con el que será su nuevo videojuego. El estudio vuelve a apostar por los dispositivos móviles para llevar a iOS y Android su próximo proyecto: ‘Marvel World of Heroes’. Un videojuego que volverá a apostar por la tecnología de realidad aumentada y cuyo planteamiento central será la creación de nuestro propio superhéroe.

Tal y como reza el comunicado oficial de ‘Marvel World of Heroes’, “los jugadores pueden crear su propia identidad como superhéroe, además de su trasfondo”. La mecánica será muy sencilla, de sobra conocida a estas alturas. Y es que las mecánicas jugables y realidad aumentada darán cabida a un planteamiento en el que deberemos de patrullar las calles y vecindarios para completar misiones y evitar desastres interdimensionales.

Por supuesto no faltarán elementos propios de los juegos de rol. En ‘Marvel World of Heroes’ tendremos multitud de mecánicas como la subida de nivel, nuevas habilidades para nuestro superhéroe a la par que objetos para equipar que mejorarán nuestro rendimiento dentro del combate y fuera de él. ¿Qué hay del resto de personajes de Marvel? No tienes de qué preocuparte. El videojuego contará con un buen puñado de caras conocidas con las que podremos aliarnos. Desde Spiderman hasta Lobezno, entre otros muchos.

En caso de que te lo estés preguntando, ‘Marvel World of Heroes’ se hará de rogar hasta 2023, aunque sin una fecha de lanzamiento todavía fijada. A lo largo de los próximos meses se desvelarán más detalles sobre este nuevo proyecto que, a priori, será casi obligado para todo fan de la Casa de las Ideas.