‘Pokémon GO’: Cómo conseguir a Cosmog, el pokémon legendario

El mundo de ‘Pokémon Go’ no deja de crecer y sorprender a todos los fans. Desde su estreno, ha estado llenando su mundo de opciones, tanto en lo que respecta a Pokémon salvajes como a eventos temporales. Sin embargo, no deja de sorprendernos como estos agregan a nuevos Pokémon, esta vez con Cosmog, el pokémon legendario de séptima generación que no podía perderse su invitación a la Temporada de la Luz.

¿Quieres sumar a este pokémon legendario a tu Pokédex? Te contamos los pasos a seguir para poder disfrutar de este evento único. Eso sí, debes saber que tendrás que pasar por una serie de puntos que, además, te ayudarán a disfrutar de los bonus durante el tiempo que el evento se mantenga activo.

Fechas y requisitos del evento Un Compañero Cósmico

Antes de nada debes saber que el evento de Un Compañero Cósmico dará comienzo este mismo 1 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, formando parte de la recién estrenada Temporada de la Luz. Esta investigación estará completamente centrada en el Pokémon legendario y debes saber que requiere de paciencia ya que se irán desbloqueando fases a lo largo del tiempo. Aunque eso sí, desde la primera fase los jugadores ya tendrán la oportunidad de hacerse con Cosmog. El calendario queda de este modo:

1 de septiembre - inicio de la investigación

- inicio de la investigación 5 de octubre - inicio de la segunda mitad de la investigación

- inicio de la segunda mitad de la investigación 23 de octubre - última parte de la investigación

Eso sí, si inicias sesión antes del 1 de diciembre, podrás seguir teniendo acceso a esta misión especial.

Tareas a realizar en la investigación especial Un compañero cósmico

Cabe destacar que, aunque por el momento tenemos definidas tres fases, existe una cuarta de la que no se tienen muchos detalles ya que el profesor Willow está trabajando actualmente en ella. Sin embargo, a continuación os detallamos todos los puntos a cumplir:

Fase 1

Captura 15 Pokémon - Recibirás 5 baya Frambu

- Recibirás 5 baya Frambu Haz 10 lanzamientos de bola curva - Tendrás un encuentro con Staryu

- Tendrás un encuentro con Staryu Captura 15 Pokémon de tipo Psíquico - Conseguirás 5 baya Pinia

- Conseguirás 5 baya Pinia Si cumples estas tareas y completas la fase, podrás tener un encuentro con Cosmog y recibirás 500 polvoestelar así como 1000 PX

Fase 2

Dale 3 golosinas a tu compañero - Tendrás un encuentro con Woobat

- Tendrás un encuentro con Woobat Consigue 10 caramelos caminando con tu compañero - Nuevo encuentro con Staryu

- Nuevo encuentro con Staryu Captura 15 Pokémon de tipo Psíquico - Encuentro con Munna

- Encuentro con Munna Si completas estas tareas, recibirás 1 Pokocho, 2000 PX y 500 polvoestelar

Fase 3

Consigue 15 corazones con tu compañero - Encuentro con Ralts

- Encuentro con Ralts Envía 10 regalos a tus amigos - Un encuentro con Staryu

- Un encuentro con Staryu Captura 20 especies diferentes de Pokémon - Recibe 25 Poké Ball

- Recibe 25 Poké Ball Completa estas tareas y recibirás 5 baya Pinia, 3000 PX y 1000 polvoestelar

Fase 4