Los creadores de 'God of War' ya están trabajando en su nuevo videojuego

'God of War Ragnarok' llegará el próximo mes de noviembre a PlayStation 5 y PlayStation 4. El nuevo juego de Santa Monica Studios promete poner fin a la traversía de Kratos por tierras nórdicas.

No obstante, desde el estudio ya están trabajando en un nuevo juego. Un título del que no sabemos absolutamente nada pero que desde su cuenta de Twitter han dejado unas más que interesantes pistas en forma de acertijo.

"El equipo de la comunidad ha estado trabajando en un pequeño proyecto sólo para vosotros. Sin embargo, antes de mostrároslo, Mimir nos dio un acertijo para ver si alguno de vosotros puede resolverlo primero. ¡Buena suerte!"; destacaba el estudio en su cuenta de Twitter añadiendo que no se trata de un tráiler o imágenes del videojuego en cuestión a modo de aviso.

El acertijo dice lo siguiente: "Tal vez sea incierto, una noción incompleta. Aunque puede haber, no se detecta movimiento. Media docena de personajes no observados. Simple percepción que puede haber sido servida"; dice el primero de los mensajes. La segunda parte del acertijo dice: "Las diferencias no siempre se entiende. No nos comprometemos tal vez como deberíamos. Desarmonía derivada de grandes disputas. Como un miembro que sobrevive de raíces rotas"; concluye.

La última sección menciona: "Una conexión, un bucle, todo en un mismo lugar. Las pistas están aquí, ¡acelera el paso! Uniendo tantas almas, sin romper, una cadena. Si la encuentras pronto, un papel obtendrás"; concluye. Como ya estaréis imaginando la comunidad se ha lanzado a tratar de averiguar el significado del acertijo. Es de esperar que en los próximos días los usuarios hayan dado con la respuestas.