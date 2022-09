Crean en 'Los Sims 4' el edificio de 'Aquí no hay quien viva' y el resultado es para partirse de risa

‘Aquí no hay quien viva’ es una de las series que más éxito han tenido en España. Su trama y sus personajes son algunos de los más reconocidos a nivel mundial. A día de hoy parece imposible no pensar en el Señor Cuesta como el presidente de la comunidad o incluso en ese trío inseparable que bautizó Radio Patio: Vicenta, Marisa y Doña Concha. Esas tres señoras que, no importa los años que pasen, siguen siendo reconocidas y muy queridas en todo el mundo.

Las aventuras de esta particular comunidad traía consigo todo tipo de anécdotas con una de las series españolas que parece imposible de borrar de nuestra mente. Por ello, no es de extrañar que el edificio de la Calle Desengaño 21 acabe por llegar a uno de los simuladores más destacados del mundo de los videojuegos, ‘Los Sims 4’. Una recreación que se ha hecho viral en TikTok, demostrando que no importa los años que pasen, los fans no pueden olvidar a esta mítica serie.

La recreación con más éxito en Los Sims 4

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de todos los fans es el hecho de que esta recreación no solo trae el edificio con sus apartamentos en sí. Este nos presenta el mítico videoclub de la calle, ese en el que se organizaban los planes, en el que tenían lugar las concentraciones con el curioso grupo que parecía encontrar las excusas para poder intentar plantearse en ligar o, simplemente, opinar sobre distintos sucesos.

Por otra parte, también se nos presenta la portería, ese lugar que se convertía en el centro de atención nada más entrar al edificio y donde Emilio y su padre esperaban. Claro que, ¿qué sería de este edificio sin contar con el trío más icónico de toda la serie? Aquí es donde nos encontramos con que el autor de esta gran obra ha incluido también a las míticas protagonistas de Radio Patio: Concha, Marisa y Vicenta.

El trabajo de esta autora en ‘Los Sims 4’ ha destacado con fuerza, hasta el punto de que muchos han buscado inspiración en esta recreación. Después de todo, nos encontramos con el momento perfecto para poder ir tomando ideas. Tenemos que recordar que ‘Los Sims 4’ van a dar el salto a la opción totalmente gratuita. Por ello, parece que es el momento perfecto para poder disfrutar de la experiencia y todo lo que vendrá con esta.

Recordemos que, a partir de octubre, Los Sims 4 han confirmado que serán totalmente gratuitos. Lo único por lo que los jugadores tendrán que pagar será por las expansiones para seguir haciendo que la obra siga siendo cada vez más grande y repleto de oportunidades. Por ello, es el momento ideal para garantizar que todos los fans puedan disfrutar, de principio a fin, de la oportunidad de crear y vivir todo tipo de experiencias.