'Los Sims 4' será un juego gratuito: Todos los detalles de la versión free-to-play en consolas y PC

'Los Sims 4' llegarón a consolas y PC hace la friolera de 8 años. Desde entonces EA y Maxis han ampliado de forma más que considerable el contenido del videojuego con nuevas expansiones y DLCs. Si bien el videojuego sigue gozando de una buena salud tanto a nivel de contenido como por el compromiso de su comunidad, ambas compañías han tomado una decisión que sin duda agradará a todos aquellos que todavía no han visitado esta cuarta entrega.

'Los Sims 4' será un juego gratuito a partir del próximo 18 de octubre. Una grandísima noticia para los jugadores que todavía no habían probado el videojuego, sin duda; pero de la que no deben preocuparse los más fieles seguidores.

EA y Maxis han desvelado varios detalles sobre este nuevo enfoque. 'Los Sims 4' darán el salto al formato free to play el 18 de octubre tanto en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y por supuesto PC. Eso sí, sólo aplicándose al juego base. Las expansiones de 'Los Sims 4' no serán gratuitas, por lo que tendremos que pasar por caja para añadirlas a la biblioteca.

¿Significa este paso para la cuarta entrega que dejaremos de ver nuevo contenido? En absoluto. Tal y como han destacado en un comunicado, "nuestro equipo está más dedicado que nunca para desarrollar experiencias nuevas y significativas de Los Sims 4 para nuestros jugadores y continuaremos desarrollando y lanzando packs, kits y Sims Delivery Express en el futuro". Cabe señalar que los usuarios que además sean suscriptores a EA Play y EA Play Pro podrán beneficiarse de diferentes ofertas y pack exclusivos como 'Los Sims 4' + la expansión '¡A trabajar!'.

Para profundizar en el futuro de 'Los Sims 4', EA y Maxis ofrecerán un directo el próximo 18 de octubre a las 19:00h (horario peninsular) a través de sus canales oficiales en Twitch y YouTube.