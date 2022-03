¿Cuánto podrían durar vivos tus Sims según tus decisiones? Descúbrelo con nuestro test

A pesar de lo que muchos jugadores piensan, ‘Los Sims 4’ son uno de los simuladores más completos. No solo tienen opciones adaptadas a todos los gustos, sino que hay posibilidades para transformar la experiencia tal y como el jugador desea. De este modo tenemos para nosotros un título que no duda en reinventar lo que realmente los jugadores esperan para poder conseguir vivir la vida de sus sueños. Sin embargo, ¿esto es siempre así?

Son muchos los jugadores que no pueden evitar sentirse como auténticos dioses. Esto se debe a todas las posibilidades que el juego nos da para eliminar a los personajes tal y como queramos. Incendio, encerrados en la piscina o, simplemente, encerrados en una habitación hasta que ya no pueden más son algunas de las opciones que se vienen a nuestras mente y que, posiblemente, en algún momento has realizado. Pero, ¿podrían aguantar tus sims vivos mucho tiempo en base a tus decisiones?

¿Pueden aguantar tus Sims vivos mucho tiempo en base a tus decisiones?

Uno de los aspectos más importantes a la hora de pensar en nuestra vida Sim no solo se centra en el diseño del personaje en sí, sino incluso en la forma en la que creamos su casa e incluso sus relaciones. Dar vida a estas propuestas puede llevar un tiempo, pero está bien empleado si somos capaces de conseguir que el ciclo de vida de nuestros personajes vaya adelante. Sin embargo, ¿cuánto crees que pueden durar estos vivos en base a tus decisiones?

My Wedding Stories - The Sims 4 | Maxis

Cada decisión que tomamos en los sims marca un capítulo en la vida de nuestros personajes. Sin embargo, debes tener claro que muchos accidentes suceden. Por ello, vamos a compartir contigo este test donde podrás descubrir cuánto tiempo podrían sobrevivir tus personajes a las distintas decisiones que tomes. ¿Crees que tendrán una vida larga y duradera o, por el contrario, se irán pronto?

Completa el test que te ponemos a continuación con una serie de opciones que se ajustan a algunas de las tareas más comunes que realizamos al jugar. En base a estas se irá formando el destino de tus personajes. Elige bien y descubre cuánto tiempo podrían durar vivos tus personajes en base a las decisiones que tomas o las preferencias que tienes a la hora de jugar.