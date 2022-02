Desarrolladores de videojuegos en Ucrania solicitan ayuda desesperadamente ante la invasión de Rusia

No se habla de otra cosa. La invasión de Rusia a Ucrania es el tema de conversación en redes sociales, foros, televisiones, radio y diferentes medios. Aunque por ahora se desconoce la escala del conflicto y cuáles serán las repercusiones que veremos en un futuro, son miles las personas afectadas por el conflicto.

Diversos estudios afincados en Ucrania han solicitado desesperadamente la ayuda de otros países en busca de apoyo y donaciones. En Ucrania podemos encontrar diversos estudios que, en los últimos años, se han granjeado un renombre en la industria.

Uno de ellos es GSC Game World, autores del esperadísimo 'STALKER 2'. A través de sus redes sociales han expresado un mensaje de ayuda para todo el mundo: "La federación rusa ha declarado la guerra a Ucrania. El futuro es desconocido pero estamos seguros de nuestras Fuerzas Armadas y el país. Os pedimos a todos que no os quedéis al margen y ayudéis a los necesitados"; aseguraban en su perfil de Twitter.

Frogwares, creadores de juegos tan populares en el campo de las aventuras de terror y misterio como 'The Sinking City' y 'Sherlock Holmes Chapter One' tampoco se han andado con rodeos a la hora de solicitar ayuda a todo aquel que pueda prestarla. 'Rusia ataca nuestra patria y niega la soberanía de Ucrania. Estamos intentando mantenernos a salvo pero esto es la guerra, no hay otra manera de describirlo. Pedimos a todos que fuercen a Putin a retirarse de nuestra tierra;" comentaban a través de su perfil en Twitter.

Junto a ellos también se han sumado los autores de títulos como 'Ostriv' o 'Survarium'. Otras empresas afincadas en Polonia, 11 Bit Studios y creadores del sobresaliente 'This War of Mine' y cuyo mensaje es antibelicista, han querido mostrar su apoyo a Ucrania asegurando que donarán todos los beneficios del videojuego durante los próximos siete días a Cruz Roja Ucrania.