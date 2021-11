Battlefield 2042 anuncia el cambio de nombre de una de sus skins al tener relación con el conflicto de Rusia y Ucrania

Muchos jugadores ya han tenido acceso a Battlefield 2042. ¿Por qué? Gracias a su acceso anticipado. Una propuesta que permite a los jugadores con las ediciones especiales del juego disfrutar de la acción propia de este multijugador antes de tiempo. Sin embargo, este inicio también ha dado lugar a que los jugadores se encuentren con algunas sorpresas que no han acabado por gustar demasiado.

Debido a este acceso anticipado, algunos jugadores han podido encontrarse con la skin de Pyotr “Boris” Gukovsky. Si bien su nombre parece no tener nada especial, lo que llama la atención de este es su skin especial llamada “Little Green Man”, en español “Hombrecillo Verde”. ¿Qué sucede con este mote? Una historia detrás que trae consigo la polémica entre los jugadores.

Si bien la skin puede parecer no tener nada de especial, para la comunidad de jugadores no es tan simple puesto que su nombre hace referencia a una expresión que se utiliza para referirse a los extraterrestres, pero también a la forma con la que se refieren a las fuerzas irregulares rusas que tomaron los edificios de Crimea. Un acto que se desencadenó por una crisis entre Rusia y Ucrania y que, a día de hoy, sigue presente.

Al conocer esta skin, varios jugadores se quejaron, lo que ha provocado que EA tome medidas y no dude en salir a las redes sociales para anunciar que harán un cambio de nombre. Si bien afirman que la elección del nombre no se efectuó a propósito, se ha anunciado que no se mantendrá, sino que se publicará un futuro parche en el que se corregirá este nombre.

Por supuesto, esto forma parte de un inicio un tanto accidentado para la nueva entrega de Battlefield, donde varios jugadores se han quejado de ciertos problemas de conectividad. Así es que, por ahora, se espera que de cara al lanzamiento oficial la compañía solucione los problemas y pueda garantizar que los jugadores vivan esta experiencia con la calidad prometida y deseada.