Descarga completamente gratis ‘Rising Hell’ y ‘Slain: Black From Hell’ en Epic Games Store

Epic Games Store llegó con intención de convertirse en una de las tiendas referencia de PC. Y no ha fallado puesto que no solo ha hecho aumentar su catálogo de juegos poco a poco, sino que ha cumplido una de sus promesas desde sus inicios y es el regalar semana tras semana juegos. Esta es una promesa en la que muchos no confiaban y que, sin embargo, se ha estado manteniendo con el paso del tiempo.

Tras la semana pasada protagonizada por juegos repletos de acción y velocidad, ha llegado el momento de que conozcamos los juegos de esta semana. Esta vez hablamos de ‘Rising Hell’ y ‘Slain: Back From Hell’, dos títulos que serán la sorpresa de todos los jugadores y que, sin duda, te demostrarán que jamás has visto nada igual. ¿Estás preparado? Vamos a contarte porqué no debes perder la oportunidad de sumarlos a tu colección.

Slain: Back from Hell | Steel Mantis

‘Rising Hell’ es un título rogue-lite vertical en el que la acción es la gran protagonista. Adrenalina acompañada de metal gótico es, simplemente, lo que encontrarás en esta obra que no dejará descansar ni por dos segundos. Como te confíes, estás perdido entre todos sus peligros. Por ello, si crees que no hay nada que pueda contigo, este es el momento de demostrarlo porque los demonios sedientos de sangre te esperan.

‘Slain: Back from Hell’ es un juego de combates arcade que se inspira, como pronto descubrirás, en el heavy metal. El sonido, la forma en la que nos invita a la acción recuerda a este tipo de música. Además de eso, encontrarás que cuenta con elementos como los rompecabezas, garantizando así grandes dosis de violencia y unos gráficos increíbles que, simplemente, se ajustarán a la perfección al entorno. Una propuesta que, sin duda, no pueden faltar en tu biblioteca.