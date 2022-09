Descarga ‘Hundred Days’ y un paquete de lanzamiento para ‘Realm Royale’ en Epic Games Store

Si algo nos quedó claro con la presentación de Epic Games Store es que pretendían darnos una tienda capaz de hacer que durante años se hablase de ella. Así es que estamos ante una de esas tiendas que, semana tras semana, sigue sorprendiéndonos con razones más que suficientes, como es ese catálogo de juegos que no deja de crecer así como esos regalos semana tras semana con los que podemos seguir completando nuestra biblioteca.

De este modo tenemos ante nosotros una propuesta que no parece dejar de crecer y sorprender. Si bien la semana pasada tuvimos la oportunidad de conseguir totalmente gratis ‘Shadow of the Tomb Raider’ entre otros juegos, esta semana la experiencia sigue siendo igual de especial. ¿Buscas nuevas excusas para jugar por todo lo alto? No te pierdas la posibilidad de jugar a ‘Hundred Days’ así como hacerte con el paquete de lanzamiento de Epic Realm Royale Reforged.

Por una parte tenemos ‘Hundred Days’, un completo simulador de elaboración de vino. Este te permitirá elaborar el mejor vino interactuando con el suelo y la naturaleza, llevando con un gran esfuerzo la bodega a la cima. De este modo podrás conocer una de las grandes tradiciones de esta tierra a base de constante esfuerzo y, sobre todo, el cuidado del producto que hará que puedas elaborar el mejor vino jamás conocido.

Realm Royale Reforged | Hi-Rez Studios

Las cosas no acaban aquí, sino que tenemos para nosotros el paquete de Realm Royale Reforged, disponible para ‘Realm Royale’. En este conseguirás el aspecto de asesino Filo de la muerte, el aspecto Picoserker y la montura Nogard. una propuesta que, si quieres incluir el paquete en tu colección, solo tendrás hasta el próximo 15 de septiembre para poder hacerlo totalmente gratis.

Por supuesto, esto no es más que la continuación de una de las propuestas más completas de la tienda desde que comenzó. Eso sí, recuerda que tienes un tiempo límite para hacerte con estas propuestas gratuitas. A partir del 15 de septiembre a las 17 horas, nuevos juegos estarán disponibles de forma totalmente gratuita. Por ello, si quieres incluirlas en tu colección, este es tu momento para poder hacerte con ellas.