Descarga Maneater por tiempo limitado en Epic Games Store

Ha llegado el gran día para los jugadores. Ese momento en el que todos podemos conseguir de forma totalmente gratuita un nuevo juego. Y si bien la semana pasada la compañía nos sorprendía con la posibilidad de sumar a nuestra colección ‘Wolfenstein: The New Order’, esta semana no quiere quedarse atrás. Después de todo, vamos de misterio en misterio en lo que respecta a sus regalos.

Esta semana la acción está relacionada con ‘Maneater’, una aventura en la que tenemos que convertirnos en un tiburón. Esto hace que todos los jugadores tengan que ir transformándose en distintos tiburones para ir superando la acción y acabar así con todos los enemigos que se crucen en su camino.

Esto no se acaba, sino que además debes saber que hay una serie de condiciones para poder cumplir con todos los pasos presentes en cada nivel. De este modo, cuando quieras superar o eliminar a un enemigo presente, tendrás que hacerlo de la mejor forma posible. Todo esto mientras exploras y devoras a todos los enemigos que están presentes en el lugar y destrozas todo a tu paso.

Recuerda que tienes límite de tiempo hasta el próximo 16 de junio. Aquí es donde entra en juego otro detalle y es que los jugadores tendrán que estar atentos ya que la próxima semana el juego será otra gran sorpresa. Por ahora tendremos que seguir esperando para ver las novedades que están por llegar y todo lo que traiga consigo esta gran semana de sorpresas de Epic Games Store.