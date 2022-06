‘Wolfenstein: The New Order’: Descárgalo totalmente gratis en Epic Games Store

Si hablamos de una de las plataformas digitales que más sorpresas nos está dando en los últimos años, una de las que no podemos dejar de hablar es Epic Games Store. La compañía nos está ofreciendo todo tipo de opciones para que los jugadores puedan disfrutar de juegos gratuitos. Aumentar nuestra biblioteca de juegos nunca ha sido mejor que hasta la fecha.

A lo largo de las últimas semanas la compañía no está dejando de sorprendernos con los juegos misteriosos. Y tras una semana a la espera de ver qué tiene la empresa para nosotros, ha llegado el momento de la verdad. Hablamos de la posibilidad de conseguir ‘Wolfenstein: The New Order’ de forma totalmente gratuita hasta el próximo 9 de junio a las 17 horas.

Se trata de una obra que viene a dar vida a una de las series que dio vida al género shooter en primera persona. En esta obra conoceremos unos años sesenta alternativos en el que descubrir un mundo desconocido gobernado por un enemigo conocido. Un enemigo que ha cambiado y ha retorcido por completo la historia que tan bien conoces. Por ello, será una historia en la que disfrutar del misterio así como de la acción que garantiza.

Por supuesto, este juego estará gratis por tiempo limitado. Esto quiere decir que este es el momento para hacerse con la obra de forma totalmente gratuita. Después de todo, en cuanto se pase el momento, todos los jugadores tendrán que pagar por este título mientras pueden disfrutar de la oportunidad de sumar a su catálogo el nuevo juego gratuito de la próxima semana en Epic Games Store.