¿Qué juegos de Activision Blizzard serán exclusivos de Xbox? Microsoft responde a la pregunta

La compra de Activision Blizzard ha sido sin duda uno de los grandes bombazos de la industria en lo que va de año. La nueva adquisición de Microsoft ha puesto patas arriba el sector, siendo muchos los jugadores que se preguntan qué ocurrirá con las franquicias de mayor éxito para ambas empresas.

El medio IGN ha podido entrevistar en exclusiva a Matt Booty, máximo responsable de Xbox Game Studios. Él, entre otros cargos importantes de la compañía, han sido el encargado de arrojar luz a algunas de las preguntas de los usuarios sobre las franquicias más conocidas de Activision Blizzard.

Uno de los principales temas hace referencia a la llegada de los juegos de ambos estudios a Xbox Game Pass. Si bien no ha podido confirmar qué sagas veremos por ahora en el servicio de suscripción, Sarah Bond y vicepresidente corporativa lo tiene claro: "queremos llevar tantos títulos de Activision Blizzard como sea posible a Game Pass".

Xbox Game Pass | Microsoft

Otra de las grandes preguntas que se hacen los jugadores está ligada a la exclusividad, o no, de sagas como 'Call of Duty' en Xbox. Booty ha asegurado que aquellas franquicias con una gran comunidad a sus espaldas no serán exclusivas de Microsoft. "Lo último que queremos hacer es quitarle algo a los jugadores". Eso sí, parece que las futuras nuevas IPs a cargo de Activision Blizzard podrían quedarse de forma exclusiva en Xbox.