Descarga ‘Tell me Why’ de forma totalmente gratuita durante el mes de junio

A la hora de hablar de juegos con importantes mensajes y grandes cargas narrativas, el estudio Don’t Nod es uno de los más reconocidos. Se trata de una compañía que ha garantizado a todos los jugadores poder disfrutar de experiencias únicas donde las historias pueden cambiar en base a nuestras decisiones, aunque estas muchas veces puedan dejarnos con un sabor agridulce. Sin embargo, una de las más emotivas se presenta con ‘Tell me Why’.

La propuesta de ‘Tell me Why’ viene a compartir un importante mensaje para la comunidad LGBTQIA+, por lo que para homenajear este mes del Orgullo, la compañía nos ofrece la posibilidad de descargarlo totalmente gratis. Hasta el próximo 30 de junio podemos hacernos con este juego completamente gratis y quedárnoslo para siempre. Y lo mejor es que podemos acceder a este juego tanto en PC como en Xbox.

Esta no es la primera vez que la compañía nos ofrece la posibilidad de conseguir el título gratis. Todo con intención de brindar apoyo a la comunidad así como dar visibilidad a una de las historias más emotivas que se han visto hasta ahora. Y es que este juego carga con una narrativa que no son todo luces, sino que hay sombras y distintos tonos de gris para mostrarnos la vida de dos personajes únicos.

Por ello, si quieres descubrir una historia sin igual y descubrir uno de los temas que afectan a muchas personas de todo el mundo, este es tu momento. Descarga de forma completamente gratuita ‘Tell me Why’ y disfruta de una historia sin igual. Una propuesta que garantizará que todos los jugadores se emocionen, sufran con sus personajes así como descubran una aventura nueva.