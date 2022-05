Detienen a un depredador sexual que abusó de 26 niños que captaba a través de 'Fortnite'

Los videojuegos vuelven a cobrarse varias víctimas de acoso. Una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil ha terminado con la detención de un hombre italiano de 42 que llegó a abusar de hasta 26 niños y cuyas víctimas captaba a través de ‘Fortnite’ utilizando todo tipo de regalos en forma de objetos y skins para los menores. Una investigación que encuentra su punto de partida el pasado julio de 2021, cuando el Departamento Contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil corroboró la llamada de unos padres ante la sospecha de que su hijo de 9 años hablaba con un adulto mientras jugaba.

‘Fortnite’ no ha sido el único habría sido el único videojuego que utilizaba el depredador sexual. En la investigación se ha descubierto que títulos de la saga ‘Call of Duty’ o ‘World of Warcraft’ también eran empleados por el abusador, siguiendo el mismo patrón de conducta que en el battle royale de Epic Games.

Los resultados de la investigación han dejado la friolera de más de 2000 fotografías de pornografía infantil, y un total de hasta 81 pagos en videojuegos que utilizó para sus víctimas. El abusador entraba en el juego y buscaba jugadores de una determinada edad con el fin de llegar a establecer una amistad.

Fortnite | Epic Games

Una vez lograba ganarse la confianza del menor empleaba diversos regalos a modo de soborno para lograr su objetivo: una videollamada de la víctima y que éstas mostrasen sus partes íntimas o realizasen todas las acciones que el abusador les pedía.

La Guardia Civil no descarta que hubiera más víctimas además de los 26 casos detectados. Los padres de los menores, de edades comprendidas entre los 8 y 12 años, aseguran que no esperaban encontrar ese tipo de material dado que sus hijos nunca jugaban sin ningún tipo de supervisión adulta. Por otra parte, el hombre italiano de 42 años fue expulsado del país en 2015 debido a un caso de abuso hacia un menor. Tiempo después volvería a España, instalándose en la casa de sus padres adoptivos en Málaga.

Desde Neox Games siempre vamos a recomendar una total supervisión de los padres a los hijos y el tipo de videojuego que estén jugando. A día de hoy, consolas como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y por supuesto PC permiten realizar cierto tipo de ajustes para “vetar” la entrada de menores a determinados juegos o aplicaciones mediante una contraseña.