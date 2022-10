‘Disney Dreamlight Valley’: Cómo cocinar y desbloquear

Los simuladores han cogido cada vez más y más fuerza. Esto provoca que tengamos aventuras de todos los tipos, incluyendo la gran presencia de ‘Disney Dreamlight Valley’. La obra nos propone crear un imponente reino en el que todos los personajes de Disney se alían para poder dar vida a un increíble lugar. No solo nos proponen misiones, sino que incluso nos ayudan a poder mejorar nuestra historia.

Esto provoca que no solo tengamos opciones para poder disfrutar de personalizar nuestro hogar, sino también de cocinar deliciosos platos improvisados. Por ello, si todavía no sabes cocinar o no has encontrado la forma en la que dar forma a los platos más deliciosos, vamos a explicarte los pasos que tienes que realizar tanto para desbloquear la cocina como, en sí, para poder seguir desbloqueando recetas.

Cómo cocinar platos en Disney Dreamlight Valley

Para poder empezar a cocinar en ‘Disney Dreamlight Valley’ lo tienes muy fácil. Para esto no necesitas más que cumplir las misiones de Mickey Mouse. A partir de aquí, ya habrás desbloqueado una cocina de gas para tu hogar. Sitúalo en ese espacio que vayas a reservar para tu cocina y, a partir de ahí comienza tu aventura en la cocina.

Disney Dreamlight Valley | Gameloft

A la hora de cocinar no necesitas nada en especial. Simplemente acércate a la cocina, interactúa con esta y verás que se abrirá un menú de recetas. Si tienes los ingredientes necesarios, algo que siempre verás señalado en el juego, podrás cocinar el plato que quieras de los que ya tengas disponibles.

Cómo desbloquear recetas en Disney Dreamlight Valley

Conseguir recetas en ‘Disney Dreamlight Valley’ es de lo más variado. Aquí no solo podrás conseguirlos a base de cumplir misiones o como parte de recompensas, sino que incluso podrás realizar tareas propias para hacerte con estas. Una de esas opciones se presenta con encontrarlas excavando. No, no tendrás que ir excavando por todas partes, sino que verás sobresaliendo el pico de los libros del suelo, lugar en el que se te señalará que tienes que excavar.

Además de esto, también podrás ir a visitar a tus amigos a sus casas. Aquí verás que simplemente en sus estanterías tienen libros. Sin embargo, tienes que fijarte en si hay brillo en esta estantería. Ahí será el momento de acercarse a interactuar para aprender nuevas recetas.