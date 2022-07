‘Dragon Ball: The Breakers’ marca su fecha de lanzamiento y anuncia beta

‘Dragon Ball’ se ha convertido en una de esas licencias que no solo es un éxito en el manga y el anime, sino que también es única en el mundo de los videojuegos. A lo largo de estos años nos ha presentado todo tipo de exitosas obras, como ‘Dragon Ball Z: Kakarot’ donde se nos desvelaron grandes secretos de la licencia. Por supuesto, su avance no acaba aquí, sino que muy pronto tendremos entre nosotros ‘Dragon Ball: The Breakers’.

Se trata de un multijugador asimétrico en el que, mientras que unos jugadores estarán en el papel de los supervivientes sin poderes, otro jugará en el papel de un villano imbatible del que tendrán que escapar. ¿Lo mejor? Que si estás ansioso por disfrutar de esta obra no tendrás que esperar mucho puesto que, aunque su estreno está programado para el 14 de octubre, tendremos una beta cerrada un poco antes.

Exactamente se ha confirmado que todos los jugadores que se apunten a la beta cerrada hasta el próximo 1 de agosto, podrán participar en esta beta que se ha dividido en 4 sesiones. A continuación os indicamos los horarios para que podáis anotar bien en el calendario y no os perdáis estas novedades:

Sesión 1 - Sábado 6 de agosto, de 4:00 a 8:00

Sesión 2 - Sábado 6 de agosto, de 14:00 a 18:00

Sesión 3 - Sábado 6 de agosto, de 20:00 a 24:00

Sesión 4 - Domingo 7 de agosto, de 4:00 a 8:00

Por supuesto, recuerda que para poder participar en esta beta tendrás que anotarte antes y recibir la invitación por parte de Bandai. Sin embargo, si logras participar, disfrutarás de una gran experiencia que garantizará que todos los jugadores puedan disfrutar de una experiencia sin igual. Por ello, no te pierdas la nueva entrega de ‘Dragon Ball’ y descubre algo completamente nuevo.