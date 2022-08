Si echas de menos los JRPGs clásicos, estos juegos más actuales tienen todo lo que necesitas

La estrategia, el rol e incluso la acción de los títulos JRPG nos sorprende de todas las formas posibles. Nos encontramos ante títulos que cuentan con una gran historia desde ese toque pixel art o,incluso, con gráficos más cercanos al anime. Y si bien parece que estas obras son cosas del pasado, la realidad es muy diferente. A continuación vamos a hablaros de cinco obras JRPG actuales que siguen inspirándose en los grandes clásicos.

‘Live A Live’ ha sido una de las primeras sorpresas para los jugadores que adoran los JRPG clásicos. Se trata de un remake que trae de vuelta una obra exclusiva de SNES que, durante años, solo los jugadores japoneses pudieron disfrutar. Dentro de su jugabilidad tenemos ocho historias completamente diferentes que no solo nos presentan a personajes únicos, sino aventuras completamente inolvidables. Y lo mejor es que el tiempo para superar cada historia es bastante corto, por lo que la rejugabilidad siempre es una opción.

‘Xenoblade Chronicles 3’ es la obra exclusiva de Nintendo Switch que hemos esperado durante años. No solo nos trae de vuelta el estilo único de las obras de ‘Xenoblade’, sino que la profundidad de sus personajes así como su jugabilidad no dejarán indiferente a ningún jugador.

Persona 5 Royal | Atlus

‘Persona 5 Royal’ se ha convertido en todo un referente dentro de los juegos JRPG. No solo es la historia oscura que lo compone, sino la forma en la que podemos desarrollar a los personajes y sus relaciones o, incluso enfrentarnos a los malos presentes en la historia. Una serie de puntos que, para muchos, lo han convertido en uno de los mejores JRPG de la actualidad.

Si eres fan de ‘Dragon Ball’ o de cualquier historia de Akira Toriyama, entonces no puedes perderte ‘Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age’. Con la mítica lucha entre luz y oscuridad, esta historia pronto nos demostrará que hay muchos matices en su camino, sobre todo con personajes capaces de enseñar que, incluso en el camino que creemos correcto, hay distintas perspectivas a tener en cuenta, mucho más si queremos pelear contra los malos.

‘Final Fantasy VII Remake’ trajo consigo la acción del clásico JRPG a una versión más moderna y accesible para los jugadores. Sin embargo, la obra no ha perdido su esencia, donde los jugadores siguen teniendo que pensar bien su estrategia a la hora de atacar o, simplemente, tomar sus decisiones a la hora de actuar.