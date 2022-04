‘Elden Ring’ en Game Boy se hará realidad muy pronto: así luce este proyecto fan

‘Elden Ring’ ha conquistado a la comunidad jugona de todo el mundo. Sus ventas millonarias lo convierten en el juego más exitoso del estudio japonés From Software, por encima de sagas como Dark Souls o tótems como Bloodborne y Sekiro. Algunos jugadores opinan de ‘Elden Ring’ que puede llegar a ser tan influyente como ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ en su momento y lo cierto es que nosotros no podemos dudarlo.

En los últimos meses están surgiendo de la comunidad de jugadores varios proyectos inspirados en ‘Elden Ring’; todo tipo de demakes realmente creativos que nos muestran cómo hubiera lucido el juego de From hace 20 o 30 años. El último y uno de los mejores es el que acaba de compartir en Reddit el usuario Shintendo: nada menos que una versión de ‘Elden Ring’ en Game Boy, la portátil de 8 bit de Nintendo.

Sacándole el máximo partido al hardware de Game Boy

Shintendo ha compartido un vídeo del estado actual del proyecto, mostrando la zona del tutorial e incluyendo habilidades del personaje directamente rescatadas del juego original, como poder rodar. El aspecto 8 bit monocromo característico de Game Boy nos ha encantado y lo cierto es que queda genial; para conseguirlo, el usuario está haciendo uso del motor GB Studio 3.0, perfecto para sacarle todo el partido a la máquina clásica de Nintendo.

El proyecto de este usuario acaba de comenzar y su intención, según ha compartido en Reddit, es seguir trabajando para tener lista una primera versión que incluya la zona de Necrolimbo. Si llegado a ese punto decidirá continuar recreando otras zonas del juego, está por ver. La mejor noticia para los curiosos es que se puede seguir en tiempo real cómo va avanzando el proyecto a través del canal de Twitch de Shintendo.