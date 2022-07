'Elden Ring' hace un regalo legendario a Let Me Solo Her, el jugador dedicado a ayudar a la comunidad

Incluso sin ser fan de los videojuegos, el nombre de ‘Elden Ring’ parece imposible de no conocer. Se trata de una de las obras que ha garantizado que todos los jugadores poner a prueba su habilidad así como descubrir una historia única desarrollada por George R.R. Martin, escritor de ‘Juego de Tronos’, así como Miyazaki, director de la compañía From Software y creador de ‘Elden Ring’ así como ‘Dark Souls’.

‘Elden Ring’ ha tenido tal popularidad que ha conseguido sorprender al creador, extrañándose del hecho de que tantos jugadores se hayan dejado llevar por su historia. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la comunidad es, precisamente, el hecho de que apareciese un héroe dispuesto a ayudar al resto de jugadores. Este se hace llamar Let Me Solo Her y su nombre ya es reconocido a nivel mundial. Tanto, que hasta la propia Bandai Namco así como From Software lo han reconocido como héroe.

El regalo especial para este gran jugador

La comunidad agradece la constante ayuda del héroe, observando cómo este siempre es invocado para ayudar con uno de los jefes finales más complejos. Su astucia, que ha llegado a ayudarle a superar a este rival en más de 2000 ocasiones, le ha servido para ser reconocido por las compañías quienes, agradeciendo todo el esfuerzo realizado por el jugador, han decidido enviarle un regalo muy especial.

Desde FromSoftware y Bandai Namco han decidido compartir con el jugador un regalo único. Exactamente hablamos de elementos propios del juego como es un mapa, un dibujo, así como una espada con el mensaje “Rise, Tarnished” (Álzate, Sin luz) grabado en ella. Y si bien esto parece más que suficiente, debes saber que además cuenta con una litografía de madera, lo que lo hace un detalle incluso más personal.

Un héroe que reconoce sus defectos

Lo más interesante de este jugador es que, si bien es increíblemente bueno a la hora de enfrentarse a Malenia en ‘Elden Ring’, afirma que nunca ha sido tan bueno en otras obras de FromSoftware. De hecho, este mismo jugador ha confesado que estuvo a punto de abandonar en su día la saga ‘Dark Souls’ debido a que no era capaz de vencer a Gundyr, un villano de la tercera entrega.

Por otro lado, él mismo afirma que antes de poder ayudar a otros jugadores a vencer a Malenia, él mismo tuvo que caer en batalla 242 veces así como realizar dos invocaciones para vencerla. Sin embargo, eso le sirvió de entrenamiento para, ahora, ayudar a otros jugadores que lo necesitan. Sin duda, un jugador que demuestra que, pese a los grandes obstáculos, merece la pena luchar.