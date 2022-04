‘Elden Ring’ recibe una nueva actualización que nerfea al jefe más odiado por los jugadores

En apenas algo más de una semana, ‘Elden Ring’ ha recibido una nueva actualización. Tras el parche 1.04, From Software añadía nuevas misiones, corregía errores y realizaba ciertos ajustes a armas y hechizos. No obstante, la actualización venía protagonizada por varios errores en jefes que no han pasado desapercibidos para la comunidad, entre ellos a Malenia, posiblemente el boss más odiado de todos debido a su poder.

La versión 1.04.2 de ‘Elden Ring’ trae consigo nuevos ajustes pero también correcciones a esos molestos errores en los jefes, entre ellos y por suerte a Malenia. Ahora el poderoso jefe no recuperará vida sin necesidad de no tocar al jugador. Además, otros jefes también han sufrido ciertos cambios que, según la situación, desembocaban en que los usuarios realizaran casi una ‘insta-kill’ de los mismos.

Entre otras soluciones para el videojuego, From Software ha corregido el tiempo de efecto de Lágrima oculta cerúlea; diversos textos del videojuego o el jefe Bestia del Círculo no fuera efectivo en según algunas circunstancias. Sin duda cambios que los jugadores agradecerán y más en especial al enfrentarse a Malenia, el que para muchos es el jefe más duro de todo el juego.

‘Elden Ring’ se ha convertido en un verdadero fenómeno de masas. Superando los 12 millones de ventas antes de su primer mes, lo nuevo de From Software se postula como el trabajo más exitoso de la compañía hasta la fecha. Por el momento, la marca no se ha pronunciado no sólo sobre su próximo proyecto, sino tampoco si en el futuro podremos encontrar nuevo contenido en el título.