Encuentran una mecánica secreta en 'LEGO Star Wars: The Skywalker saga' al intentar matar a niños

'LEGO Star Wars: The Skywalker Saga' es el nuevo lanzamiento que reúne la franquicia de juguetes y la saga de ciencia ficción en videojuego. Aunque ya hemos visto otros lanzamientos en consolas y PC, éste último se ha granjeado una gran expectación al recopilar las películas con una aventura que derrocha diversión por los cuatro costados.

En los últimos días se ha hecho viral una mecánica que muchos no han dudado en utilizar si queremos replicar una de las escenas más dramáticas de la trilogía de George Lucas y que tiene a Anakin Skywalker como protagonista.

Tal y como recogen desde PC Gamer, el movimiento en cuestión ha sido bautizado como 'Child Flight', y como su nombre indica, hablamos del "vuelo del niño". Y es que resulta que si tratamos de golpear a uno de los niños que se encuentran en el mapa saldremos disparados por el aire, pudiendo recorrer el escenario siempre y cuando sigamos golpeando a estos pequeños.

El clip compartido por Red Orb no deja lugar a dudas. "Este niño no recibe daño por fuego amigo, así que encontré mi muñeco de prueba. Otra nota, pueden usar los niños para cruzar grandes pocos y espacios vacíos. Lo he llamado 'Child Flight'; decía el streamer sobre este curioso (y útil) descubrimiento.