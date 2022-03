Epic Games recibe una nueva demanda por uno de sus bailes de ‘Fortnite'

El battle royale ‘Fortnite’ sigue siendo una constante sorpresa en muchos aspectos. Después de todo, le ofrece a los jugadores posibilidades completamente únicas en lo que respecta a la jugabilidad o a vivir la experiencia como prefieran. Sin embargo, no todo el mundo está contento con el contenido presente en el juego, siendo precisamente los bailes lo que más problemas y guerra da a la compañía.

Esta vez ha sido el coreógrafo y youtuber Kyle Hanagami quien ha demandado al estudio por introducir un baile en el juego que cuenta con derechos de autor. Este alega en su demanda que el baile copia una de las coreografías que tiene derechos de autor, tal y como indican desde el medio de comunicación GamesIndustry, quien se ha hecho eco de esta demanda nueva para la compañía.

El baile en cuestión de Fortnite se conoce como “Es complicado” y se introdujo en ‘Fortnite’ supuestamente sin permiso del coreógrafo en el año 2020, tres años más tarde de que el propio coreógrafo compartiese esta rutina de baile en su canal de YouTube. Por ello, el artista no solo demanda el hecho de que se haya utilizado sin su permiso, sino que además pide que su baile se retire por completo del juego.

En caso de que la demanda vaya en favor de Hanagami, será Epic Games quien tenga que correr con los gastos legales y ofrezca una compensación económica que, actualmente, no ha sido especificada. Por el momento, no se conocen más detalles de la demanda ni Epic Games ha hecho comentarios al respecto, por lo que tendremos que esperar para comprobar cómo avanza.

Lo que sí sabemos es que no se trata de la primera demanda a la que se enfrenta el estudio ya que, en su día, el propio actor de El príncipe de Bel-Air, Alfonso Ribeiro, presentó una demanda que no llegó a nada debido a que el baile no estaba sujeto a copyright. Sin embargo, parece que esta será la primera vez que el estudio realmente se puede encontrar con un gran problema al que enfrentarse.