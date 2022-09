Epic Games Store: Descarga ‘Shadow of the Tomb Raider’, ‘Submerged’ y un pack de ‘Knockout City’

Empieza el mes de septiembre con fuerza en Epic Games Store. La compañía nos ofrece la posibilidad de conseguir gratis tres increíbles propuestas para mantener esa promesa de hacer regalos semana tras semana. Y si bien esperábamos un juego, esta vez nos encontramos con la posibilidad de conseguir dos juegos y un pack totalmente gratis. Hablamos de ‘Shadow of the Tomb Raider’, ‘Submerged: Hidden Depths’ y el pack de ‘Knockout City’.

‘Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition’ es la edición más completa de la última entrega de ‘Tomb Raider’. Nos encontramos con una Lara Croft mucho más adulta que busca respuestas, a pesar de que ha llegado a un punto en el que está perdida y ya no sabe si actúa por intención de descubrir o, por el contrario, es puro egoísmo. Y lo mejor es que esta versión cuenta con todos los DLCs, por lo que es la versión más fascinante para los jugadores.

‘Submerged: Hidden Depths’ nos invita a descubrir un mundo a base de navegar, explorar, escalar e interactuar. Se trata de una propuesta en la que hay hermosas ruinas en un mundo hundido, por lo que tendrás que ingeniártelas para descubrir todos los tesoros que se ocultan en la propuesta. Así es que estamos ante una experiencia que promete ser inolvidable y que, además, oculta un gran poder que solo pocos deben manejar.

‘Knockout City’ lleva su experiencia un paso más allá. Si bien podíamos jugar al balón prisionero con un estilo ya único, ahora lo podemos hacer con un pack único. Hazte con la skin Kaiju terror, con la cara de Armazillo Mask, los guantes de Kaiju Claws, la pose de City Crusher, el icono para jugador Armazillo y el logo para la crew Nuclear Fallout. Una propuesta que, con skins, garantizará que personalices por completo tu partida.

Por supuesto, recuerda que hacerte con todo esto es de forma temporal. Si quieres conseguir todos estos regalos, tendrás hasta el próximo 8 de septiembre. A partir de ese día a las 17 horas tendrás otro nuevo juego al que poder optar. Por ello, no pierdas esta posibilidad de seguir sumando grandes éxitos a tu biblioteca.