Equipo de eSports despide a uno de sus jugadores por Twitter

Vivimos una época en la que las redes sociales tienen un gran protagonismo. Por ello, no es de extrañar encontrarnos a usuarios de todo el mundo compartiendo su día a día e incluso mensajes muy importantes que, en ocasiones, deberían ser tratados en un ámbito más privado y personal. Este último apunte ha sido señalado por la comunidad de Twitter tras darse a conocer el caso de un equipo de eSports que decidió despedir a uno de sus jugadores con un simple comunicado en redes sociales. Algo que podría tener cierta lógica de no ser que el jugador no sabía que tenían intención de echarlo.

Esta historia parece surrealista y, sin embargo, ha sido el caso vivido por un jugador profesional de eSports de ‘Overwatch’. Este ha sido el caso de New York Excelsior, un equipo que juega en la Overwatch League y quien, mediante un comunicado en sus redes oficiales, comunicaba que terminaría su relación con Sang-Min, mejor conocido en los eSports como “Myunb0ng”. No solo eso, sino que esto se producía apenas unas horas después de que se comunicase quién sería su sustituto sin saber en ese momento que se produciría el cambio.

¿Cómo sucedió esto exactamente? Los seguidores de Twitter se encontraron con que el pasado 10 de agosto, el jugador Soon-jae “Ansoonjae” Jae se unía al equipo como soporte. Aquí todo parecía normal hasta que, unas horas después, se confirmaba que “Myunb0ng” dejaría las filas del equipo. Fue ahí cuando llegó el mensaje en el que se agradecía el duro trabajo y dedicación de este jugador, provocando una gran confusión puesto que este no conocía tal intención de echarle.

Esta situación fue muy incómoda al comprobar que el jugador mostraba en sus redes sociales que no conocía tal despedida. Esto provocó que muchos seguidores del jugador apuntasen que nadie se molestó en avisarle porque, simplemente, ya no entraba en los planes del equipo mantenerle. Las quejas por parte de la comunidad provocaron que el equipo compartiese un comunicado pidiendo disculpas y afirmando que las formas no fueron las correctas. Sin embargo, se despiden formalmente del jugador y le desean el mejor futuro posible. Y es que, tal y como confirmaba el jugador despedido, todo se debió a un error y no al hecho de que hubiese dejado de importar, como la comunidad sentía al ver el comunicado.

Por supuesto, la comunidad de Overwatch League no se ha sentido muy agradada por este acto. Después de todo, el jugador despedido es muy querido por la comunidad y esperan que realmente este encuentre a un equipo que le aporte buenas sensaciones así como sepan valorar sus grandes capacidades de juego.