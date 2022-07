Este abuelo ha cumplido 71 años y lo ha celebrado haciendo un directo en 'Minecraft'

Desde hace muchos años los videojuegos no entienden de edades. Son cada vez más las personas de todas las edades que se suman a este pasatiempo. Si bien antes era más difícil identificarlas, en la actualidad y gracias a las plataformas de vídeo y streaming podemos confirmarlo sin ningún tipo de duda.

Y sino que se lo digan a Chatty Grandpa, un streamer y abuelo que hace unos días ha celebrado nada más y nada menos que su 71 cumpleaños en directo. Jugador empedernido de 'Minecraft', el youtuber ha querido compartir con sus seguidores un momento y día tan especial.

Con más de 40.000 seguidores en YouTube y superando la barrera del millón de visitas, su canal se ha convertido en un punto de unión para todos aquellos aficionados (o no) a 'Minecraft' que quieren ver cómo este entrañable abuelo progresa en su aventura.

A lo largo de su canal, Chatty Grandpa realiza todo tipo de desafíos en el videojuego de Mojang, el gran protagonista del canal; aunque también dedica en ocasiones espacio a narrar anécdotas de su vida entre otras charlas.

No es la primera vez que vemos a un abuelo disfrutar de los videojuegos. 'The Elder Scrolls V: Skyrim' o 'Animal Crossing New Horizons', por citar algunos ejemplos, también nos han dejado a abuelos que se lo pasan en grande durante miles de horas (literalmente) frente a una pantalla.