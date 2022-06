El director de 'Pokémon' ya adelantó los nuevos juegos de la saga por su corte de pelo

Si 'Pokémon' puede arrastra toda una legión de fans alrededor de todo el mundo, el autor de la saga no se queda atrás. Masuda Scholars' Society es nada más y nada menos que un grupo de seguidores del creativo japonés y máximo responsable de la franquicia. Su "obsesión" por el trabajo les ha llevado a descubrir una más que interesante teoría.

Y es que de acuerdo a este grupo de fans de Masuda, cada nuevo juego de 'Pokémon' se ha podido conocer de acuerdo al corte de pelo del creativo. Sí, has leído bien. El corte de pelo de Masuda es clave para entender si estaremos cerca, o no, de presenciar un nuevo título de 'Pokémon'. Y hablamos del corte en sí, no del estilo.

Cabe destacar que este grupo no sólo se dedica a rescatar parte del trabajo realizado por Masuda o curiosidades sobre su paso por la marca, sino a analizar punto por punto el día a día en su vida, o por lo menos lo que el bueno Junichi publica en redes sociales y esperando encontrar alguna pista o dato en sus publicaciones.

Tal y como explicaron para el medio Automaton, "conocer a Masuda es conocer Pokémon". Y es que el peinado del creativo japonés ha sido vital para entender, desde 2016, que estaría relacionado con los anuncios y eventos de 'Pokémon'. El último lo encontramos en el pasado 29 de mayo, día en el que acudió a la peluquería. Era cuestión de tiempo que el japonés mostrara novedades sobre el videojuego. Dicho y hecho. Días después pudimos conocer en profundidad nuevos datos sobre 'Escarlata y Púrpura'.

¿Pura casualidad? El grupo encargado de hacer estas investigaciones lo tiene claro: que Masuda se corte el pelo es sinónimo de que un importante anuncio de 'Pokémon' es inminente. Las nuevas entregas de la marca, 'Escarlata y Púrpura' aterrizarán el próximo 18 de noviembre en Nintendo Switch, episodios que en nuestro país han despertado un gran interés al tener a España como ambientación.