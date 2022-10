El estudio detrás de la versión para PC de 'God of War' trabaja en un nuevo juego con Sony

El estudio canadiense Jetpack Interactive fue el grupo encargado de readaptar la primera aventura del reboot de 'God of War' para PC, pero podría no ser el único proyecto que realizan para la editora japonesa Sony.

Jetpack Interactive es un equipo pequeño pero perfecto para adaptar estas aventuras a otras plataformas. 'God of War Ragnarök' se estrenará en PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 9 de noviembre, y por ahora no hay datos de si también llegará a PC como apuntan los rumores. Es más, las informaciones indican que podrían seguir trabajando en 'God of War' y llevar, en el futuro, la inminente secuela a los jugadores de PC.

Esto iría acorde a los planes expresados por Sony en el pasado, que espera seguir llevando sus grandes obras exclusivas al PC, siempre con un cierto margen de tiempo con respecto a sus lanzamientos en consolas.

Lo que es seguro es que Jetpack busca más trabajadores para su nuevo proyecto, que sería un juego de estilo servicio para Sony, como son proyectos como 'Warframe', 'Fall Guys' o 'Genshin Impact':

"Estamos entusiasmados de embarcarnos en un nuevo título de servicios en vivo con Sony, y estamos listos para el lanzamiento. Si eres un desarrollador de videojuegos experimentado y quieres unirte a nuestro equipo para lanzar un título AAA, ¡comunícate con nosotros!", comentaban recientemente en su perfil de LinkedIn.