‘God of War Ragnarok’ muestra sus opciones de accesibilidad con un nuevo gameplay

Estos últimos años han venido cargados de esperanzas por parte de los jugadores sobre una secuela de ‘God of War’ y, aunque se ha hecho esperar, finalmente tenemos el estreno de ‘God of War Ragnarok’ cada vez más cerca. Sin embargo, las novedades sobre la obra van llegando poco a poco, manteniendo el misterio justo de cara al estreno. Aunque, por suerte, en las últimas semanas las novedades no dejan de llegar, esta vez relacionadas con la accesibilidad.

Ha sido gracias a una entrevista exclusiva de Game Informer que podemos conocer las más de 60 opciones de accesibilidad que incluye el juego. Para describir estas, el medio ha contado con Mila Pavlin, responsable de diseño de experiencia de usuario (UX), quien ha explicado algunas de las características que tendrá el juego, como es el modo contraste alto para poder distinguir a los personajes así como las guías auditivas para puzles y combates, entre otras cosas.

Tal y como explica Mila Pavlin explica, estas funciones no son simplemente agregadas con intención de centrar todos sus esfuerzos en la accesibilidad, sino que también tienen opciones que garantizan que la experiencia sea buena para todos. Lo que nos encontramos con ‘God of War Ragnarok’ es una obra que va sobre avanzar a la siguiente fase. Para el equipo de Santa Monica, eso significa incluir a más personas, asegurándose de que las personas puedan personalizar más y asegurarse de que la experiencia sea cómoda para todo el mundo.

Recordemos que la presencia de la accesibilidad en los videojuegos es realmente importante. No solo para aquellos que quieren acceder por primera vez a los juegos, sino incluso para aquellos que sufren algún tipo de discapacidad, poder disfrutar de los videojuegos. Por ello, esfuerzos como los de Santa Monica Studios con ‘God of War Ragnarok’ siempre son de agradecer y aplaudir, sobre todo porque son cambios que garantizan que todos los jugadores disfruten de una buena experiencia.