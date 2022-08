'Everywhere' no tendrá NFTs, al menos por ahora

'Everywhere' se ha convertido en uno de los juegos que más están llamando la atención. El título del que fuera productor de GTA contendrá elementos del metaverso y no han sido pocos los que ya lo han comparado con el videojuego que siempre soñaron los fans de 'Ready Player One'.

No obstante, en las últimas horas 'Everywhere' ha generado algunas dudas de cara a los fans que ya se están interesando por la aventura. Y es que los propios usuarios han teorizado con la opción de que el videojuego incorpore NFTs y criptomonedas como parte de su universo a raíz de las últimas ofertas de trabajo del estudio.

Tal y como ha indicado el estudio a través de varias ofertas de trabajo, están buscando ampliar su equipo con desarrolladores expertos en blockchain. Pero, ¿con qué fin estaría el equipo de Leslie implementar esta tecnología en su videojuego?

A través de Reddit ha dejado claro que el equipo está construyendo 'Everywhere' sobre Unreal Engine 5 y no en la blockchain. Además añadieron que están creando un "mundo nuevo para jugadores en el que reunirse para jugar, observar, crear, compartir y más. Esperamos que esto ayude a aclarar algunas dudas y especulaciones alrededor del tema"; destacaron en el foro.