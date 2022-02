El éxito de 'Wordle' en Twitter también llega ahora a Game Boy

'Wordle' se ha convertido en una de las grandes excusas para muchos a la hora de estar en Twitter. Diariamente nos encontramos con estos simpáticos juegos de palabras que, hasta la fecha, dejan millones de usuarios. No han tardado en salir las copias de 'Wordle', como cabría de esperar, aunque algunas de ellas han sido francamente sorprendentes. Tanto es así que una de las que más nos ha pillado por sorpresa ¡ha llegado a Game Boy!

Sí, tranquilo, no te has equivocado al leer ni nosotros al escribir. La veterana portátil de Nintendo se ha convertido en la plataforma ideal para jugar a Wordle, para suerte de los nostálgicos. StackSmashing ha sido el artífice de la idea, dejando a más de uno boquiabierto con sus resultados; y no es para menos si tenemos en cuenta que la adaptación funciona a las mil maravillas e incluso permite la opción de jugar con amigos.

Vayamos por partes. StackSmashing es un canal dedicado al modding de plataformas, especialmente en GameBoy. Tal y como ha comentado su autor, esta versión de Wordle utiliza más de 8.000 palabras en inglés, las más comunes, y de forma totalmente aleatoria. Ahora StackSmashing ha adaptado ese juego a una ROM, la cuál está disponible para su descarga de forma totalmente gratuita. Game Boy no ha sido la única plataforma en beneficiarse de la habilidad del modder, también la recientemente estrenada Analogue Pocket.

Eso sí, como suele suceder con este tipo de proyectos el resultado final difiere en cierta manera con el original. En el caso de esta versión de Wordle para Game Boy nos encontramos con una edición no tan pulida a la vista en Twitter; especialmente en el terreno de los controles. Otro aspecto que ha tenido que considerar su autor ha sido el tamaño de la propia ROM, limitando así el número de palabras. Sea como fuere, la idea de llevar 'Wordle' a Game Boy ya es lo suficientemente tentadora como para probarla.

'Wordle' se ha convertido en todo un fenómeno en Twitter en cuestión de semanas, tanto es así que The New York Times no ha dudado en comprarlo a su creador, Josh Wardle. No es para menos teniendo en cuenta que son millones los usuarios que se pasan a diario por la red social para resolver el ‘enigma’ del día. Varias palabras, letras en ubicaciones concretas como pista y poco más; con ese esquema tan sencillo el autor se ha conseguido hacer de oro, todo bajo un modelo gratuito que, por ahora, seguirá vigente a pesar de su reciente adquisición.