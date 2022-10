La falta de jugadores de apoyo en ‘Overwatch 2’ es un problema para las colas de espera

Los jugadores de ‘Overwatch 2’ parecen estar atascados en un constante problema con el hero shooter. Esto se debe a que la obra parece no tener fin para los problemas. Desde su estreno, no solo se ha enfrentado a ataques e incluso a problemas con sus servidores, sino que los jugadores vuelven a tener problemas en lo que respecta a las partidas que parecen tener que esperar durante largos minutos. ¿A qué se deben estas esperas?

Según se ha confirmado, la espera tiene un nombre y es muy poco positivo. No se debe a que los servidores no den respuesta para los jugadores, sino que realmente hay problemas a la hora de repartir a los jugadores en las partidas. Esto se debe a que, a la hora de tener que elegir el rol que quieren tener, ninguno parece tener decidido que desee meterse en el rol de apoyo. ¿A qué se debe esto? A que parece que no resulta el rol más satisfactorio.

Overwatch 2 | Blizzard

Tal y como la comunidad señala, hay muy pocos jugadores que logren hacer que el rol de apoyo funcione, hasta tal punto que parece ser que únicamente los jugadores profesionales lo consiguen. Sin embargo, esto va un paso más allá y es que, tal y como cada vez más jugadores señalan, el mayor problema es que el support (o apoyo) se ha convertido en una diana para el resto de jugadores. Personajes como Mercy se convierten en un cebo para los rivales, lo que provoca que el juego, más que invitar a trabajar en equipo, se convierta en la necesidad del jugador de apoyo de huir de la escena para evitar ser eliminado constantemente.

Cada vez son más los jugadores que explican que necesitan que esta solución se arregle, explicando que por ahora el rol de apoyo no resulta satisfactorio ni entretenido. Si bien es cierto que personajes como Mercy o Lucio siguen siendo de los héroes más populares, parece que cada vez tienen menos importancia. Hasta el punto de que las largas colas de espera pueden empañar, por muchas razones, las sesiones de juego.