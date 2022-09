'The Last of Us' será la serie de 2023 y su nuevo e imponente tráiler lo demuestra

Cada vez estamos más cerca. A pesar de la siguiente temporada de ‘Los Anillos de Poder’ y ‘Casa del Dragón’ con previsión para 2023, ‘The Last of Us’ es ya la producción más deseada para los próximos meses. El último tráiler de la adaptación de HBO de la obra maestra de Naughty Dog nos ha dejado con la boca abierta gracias a su puesta en escena que va mucho más allá de lo que los fans del videojuego hubieran imaginado.

Y es que la producción cuenta con todo un plantel de grandes nombres tanto delante de las cámaras como detrás de las mismas. Para comenzar encontramos a Pedro Pascal (Juego de Tronos y El Mandaloriano) como Joel. Bella Ramsey se encargará de dar vida a Ellie. Ambos conformarán el dúo protagonista y uno de los más recordados que se recuerdan en la historia reciente de los videojuegos.

¿Quienes son los responsables? Pues nada más y nada menos que Craig Mazin, responsable de la aclamada serie ‘Chernobyl’. Él se ha encargado tanto de la dirección como el guión de la serie; acompañado por el mismísimo Neil Druckman, creador original del videojuego de PlayStation.

El tráiler nos deja con ganas de más, por lo que cumple su función, pero también pone en pantalla muchas de las escenas (sin spoílers) y personajes que todos recordamos de la aventura de Joel y Ellie. Si todavía queda alguien que no haya podido disfrutar de una de las joyas de la industria, ‘The Last of Us’ se ambienta 20 años después de un brutal apocalipsis causado por un hongo. Joel, uno de los supervivientes, es contratado para sacar a una niña de tan sólo 14 años llamada Ellie de una de las zonas de cuarentena más opresivas de lo que queda de la ciudad. Una misión a priori sencilla que termina en un viaje desgarrador de costa a costa de EEUU.

Por desgracia, la serie de ‘The Last of Us’ continúa sin fecha de estreno aunque su lanzamiento se mantiene fijado para principios de 2023 en HBO. El videojuego ha contado recientemente con un remake en PlayStation 5, próximamente también disponible en PC.