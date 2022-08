'FIFA 23' se vende por error a 59 céntimos y EA Sports no cancelará las compras

¿Qué se puede comprar o hacer por menos de un euro? Seguramente pensarás que no mucho, pero ¿y si te decimos que por tan sólo 59 céntimos podrías tener ‘FIFA 23’ y además en su versión Ultimate Edition? Prometemos que no nos estamos quedando contigo. No es una broma. ‘FIFA 23 Ultimate Edition’ se ha podido comprar por algo más de cincuenta céntimos a través de la tienda de Epic Games India, unas 4,8 rupias.

A través de redes sociales y foros la noticia ha corrido como la pólvora, siendo miles los usuarios que han compartido el mensaje y por supuesto lanzándose en masa a la tienda india de Epic Games para comprar ‘FIFA 23’. El descomunal descuento del 99,98% no tardó en ser detectado por algunos usuarios, más que suficiente para que la página colapsara; pero más importante aún ¿qué hara EA Sports al respecto?

En condiciones normales y cuando alguna que otra vez ha sucedido un fallo similar en tiendas digitales como PlayStation Store, Xbox Live, eShop o Steam lo más normal es que la propia empresa anule las compras. ¡En el caso de EA Sports no será así! La compañía ha confirmado que no cancelará ninguno de los pedidos o compras realizadas.

En otras palabras, si eres de los corrieron raudos a comprar ‘FIFA 23’ por 59 céntimos; enhorabuena, acabas de conseguir la edición más completa del videojuego y no será eliminada de tu biblioteca. “Fue nuestro error, y queríamos hacerle saber que honraremos todas las compras anticipadas realizadas a ese precio”; decía un portavoz de EA Sports a través de un comunicado. Un ahorro de nada más y nada menos que 90 euros. ¡Casi nada!

‘FIFA 23’ llegará a consolas y ordenadores el próximo 30 de septiembre. El nuevo videojuego de EA Sports, el último bajo la marca ‘FIFA’, traerá bajo el brazo cuantiosas novedades en forma de mayor realismo en las animaciones, innovaciones en el gameplay como es el caso de las faltas y contenido como para parar un tren tanto para los que prefieran la experiencia en solitario o bien en compañía. Una de sus principales novedades radica en la inclusión del crossplay, permitiendo a los jugadores de diferentes plataformas jugar entre sí.